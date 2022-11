"Esto es lo que buscaba Luis Enrique llevando a Ansu Fati"

Unzué ha hablado de la actualidad de la selección en el acto de presentación de la recaudación del Barça-City por la ELA No ha querido mojarse respecto a qué jugador tendría que relevar a Gayà, pero ve a Balde y a Marcos perfectamente preparados

Una vez terminado el acto en el que ha comunicado la cifra recaudada en el duelo entre FC Barcelona y Manchester City por la ELA (4.362.872), Juan Carlos Unzué ha hecho un aparte con la prensa para tratar temas de actualidad. Y actualidad es Mundial. Y allí estará, liderando a la selección española, su gran amigo Luis Enrique Martínez.

"A la selección la espero ilusionado. Porque creo que ha generado esa ilusión. Va a ser un equipo que va a competir contra cualquiera por muy buenos que sean los rivales y lo ha demostrado anteriormente. Esto no deja de ser un Mundial, claro. Hay que pasar la fase de grupos, objetivo seguro. Y en partido único ya entran circunstancias favorables, ese puntito de fortuna. La vida me ha demostrado que el que se entrega más y tiene un equipo más unido, buenos, jugadores, etc, tiene más opciones", ha comentado el navarro.

"Veo a Luis Enrique confiado, como es él. En la capacidad de los jugadores que ha convocado. A todos los ha tenido en anteriores convocatorias, a unos más y a otros menos. Conoce a todos bien. Ha llevado al equipo que cree que va a ser más fuerte. Para desarrollar su idea, que no es nueva. Respecto a su nueva faceta streamer ha sido una sorpresa, no sabía nada. Se lo ha guardado. Por una parte, sorprendido; por otra, no me sorprende porque lo conozco", ha añadido.

Carlos Unzué, sobre la baja de Gayá en el Mundial de Qatar | Sergi Capdevila

EL RELEVO DE BALDE

Acerca de la baja de Gayà y de su posible sustituto, el navarro ha dicho que "dentro de la mala noticia que es perder a un jugador como Gayà, consolidado y que tiene un rendimiento tan bueno, si el propio Luis tuviera que elegir en qué posición puede haber un recambio de garantías, esa es la de lateral izquierdo. Desde mi punto de vista, el puesto que más opciones y de mucha calidad hay en el país. Puede ser Balde,. Marcos Alonso u otro. No me voy a mojar porque no me vale de nada. Marcos ha estado ya con Luis y conoce sus capacidades. Balde está teniendo un rendimiento muy bueno en ambos lados".

"Por equipo y jugadores Argentina está entre las favoritas. Bélgica, Brasil, Argentina...Ellos jugarán con una presión añadida. Conocemos cómo es el fútbol allí, las ganas que tienen de conseguir algo con su selección. Leo pudo conseguir la Copa América. Conociendo al pequeño lo que espero de él es un gran Mundial otra vez porque le veo enchufado y en condiciones de lograr su mejor nivel", ha dicho Unzué.

Respecto a Ansu, Unzué ha comentado que "es un jugador que está dentro de los que conoce; lo ha tenido antes y después de la lesión. Siente que le va a poder dar su mejor nivel. Ayer explicaba Luis que tenemos que olvidar que ha estado lesionado. Todos los jugadores sufren lesiones en su carrera. Ansu está al 100% y ahora hay que ganar esa confianza. Lo que le ha dado una gran confianza es la convocatoria. Es posible que necesitara esto".