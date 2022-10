La anomalía que preocupa al Barça con los penaltis

Es la segunda temporada en 14 años sin penas máximas a estas alturas de temporada en todas las competiciones Laporta está enfadado por los arbitrajes en los campos del Inter y el Real Madrid

Hay enfado en el FC Barcelona con los últimos arbitrajes sufridos, especialmente, en el Giuseppe Meazza contra el Inter de Milán y en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. No se ponen como excusa a las derrotas sufridas pero escuece la diferencia de criterio, sobre todo, en los penaltis y porque algunas acciones se revisan en el VAR y otras, no. El presidente azulgrana llegó a bajar al vestuario del árbitro del Clásico para pedir explicaciones, una acción que puede costarle una multa por parte del comité de competición. Xavi también pidió que los árbitros saliesen a dar explicaciones a la sala de prensa como hacen los jugadores y los entrenadores.

Las manos de Dumfries en Milán, el penalti de Carvajal a Lewandowski en el clásico y el de Davies a Dembélé en Múnich quizá sean las infracciones no sancionadas que más han escocido en el club azulgrana por relevantes en el desarrollo del partido. Si repasamos la estadística encontramos unos datos preocupantes en lo que se refiere a penaltis no castigados a favor del Barça. Esta temporada el equipo de Xavi todavía no ha estrenado el casillero de penas máximas a favor en todos los partidos jugados hasta la fecha.

Es un dato sorprendente teniendo en cuenta que el Barça es un equipo ofensivo, que suele generar ocasiones de gol y que pisa área rival. Además, si nos remontamos a 14 años atrás sólo en la temporada 2019-2020, con 9 jornadas de Liga disputadas y 4 de Champions el equipo estaba a 0 en los que a penaltis silbados se refiere. Repasemos los datos.

Penaltis a favor del Barça (con 9 jornadas de Liga disputadas y 4 de Champions)

2022-2023: 0 penaltis

2021-2022: 2 (Liga)

2020-2021: 7 (4 en la Champions y 3 en la Liga)

2019-2020: 0 penaltis

2018-2019: 2 (Liga)

2017-2018: 3 (2 en la Liga y 1 en la Supercopa)

2016-2017: 4 (3 en la Liga y 1 en la Champions)

2015-2016: 8 (7 en la Liga y 1 en la Champions)

2014-2015: 1 (Liga)

2013-2014: 3 (Liga, Supercopa y Champions)

2012-2013: 2 (Liga y Supercopa)

2011-2012: 2 (Liga y Champions)

2010-2011: 2 (Champions)

2009-2010: 1 (Supercopa)

2008-2009: 4 (3 en la Liga y 1 en la Champions)

Quién lanzará los penaltis en el Barça?

Cuando llegue el primer penalti, en el Barça hay varios efectivos muy fiables a la hora de lanzar penas máximas. Desde Robert Lewandowski, auténtico experto, a Ferran Torres y Frenkie de Jong, dos futbolistas que han disfrutado de pocas oportunidades pero que no conocen el error. Salvo sorpresa mayúscula, el delantero polaco será el encargado de tirar los penaltis. Es el que tiene más experiencia y acierto en la materia. Durante su carrera, entre compromisos oficiales –de clubes y de selecciones– y amistosos, ha marcado 71 de los 78 que ha intentado (91%). El porcentaje es elevadísimo, más si cabe teniendo en cuenta que el número de intentos es prominente. Solo le superan, en proporción, Frenkie de Jong (2 de 2) y Ferran Torres (2 de 2).