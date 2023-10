Andrey Santos, de fichaje del Barça al ostracismo

El club blaugrana se interesó por el centrocampista brasileño del Chelsea, pero la cesión no cuajó El internacional brasileño está a préstamo en el Nottingham Forest y no juega. Quiere salir de la Premier

Andrey Santos era uno de los jugadores que el Barça monitorizaba para sustituir a Sergio Busquets. De hecho, los técnicos coincidían en que sería el jugador prototipo para vestir de blaugrana, pero el club blaugrana no tenía músculo económico para ficharle. El Chelsea pagó 15 millones de euros por él y a partir de ahí ha comenzado una pesadilla que está comprometiendo seriamente su carrera deportiva. El Barça está muy atento a lo que le suecede porque se trata de un diamante en bruto que ha elegido destino equivocado.

El internacional brasileño firmó por el Chelsea tras explotar en el Vasco de Gama. El Barça le tenía controlado, pero la situación financiera del club hizo imposible ni siquiera entrar en la puja. Pero sorpendentemente, el club londinense no ha contado nunca con el jugador y Mauricio Pochettino le descartó definitivamente este verano. El Barça llegó a preguntar por una posible cesión, pero finalmente el área deportiva y Xavi Hernández se decantaron por la experiencia de Oriol Romeu para cubrir la posición de pivote por delante de la defensa.

El Chelsea decidió cederle al Nottingham Forest, pero queda claro que la Premier no es el ecosistema ideal para Andrey Santos. No juega y parece que no va a hacerlo en las próximas semanas, por lo que no sería extraño que se le buscara un nuevo destino. Su agente, Giuliuano Bertolucci, tiene una buena relación con Deco, director deportivo blaugrana. Y, de hecho, también controla a Moscardo, pivote del Cotinthians, también muy del estilo Barça.

En este caso, el Barça sí va a entrar en la puja a pesar del interés del Chelsea y creen que el caso Andrey Santos le puede beneficiar. Y es que el joven jugador brasileño tiene claro todo lo que le está pasando a Andrey y se lo va a pensar dos veces antes de jugar en la Premier.