Alineaciones posibles del Real Madrid y el FC Barcelona para el clásico de la jornada 32 de LaLiga EA Sports 2023/24

Después de la intensa jornada de Champions, Barça y Real Madrid vuelven a ponerse en el 'chip' de la Liga. La distancia entre los dos equipos es de ocho puntos, y si el conjunto de Ancelotti vence a los culés en el Bernabéu podría sentenciar la competición.

El Barça necesita reengancharse a la lucha por la liga tras el golpe recibido con la eliminación ante el PSG. Los culés jugaron algo más de una hora con un hombre menos y vieron como los parisinos conseguían remontar la eliminatoria.

La expulsión de Araujo no cuenta para la Liga, por lo que Xavi no tiene nuevas bajas, quitando las ya conocidas de Gavi y Balde. Pedri todavía no está al 100% y con la carga de minutos desde su vuelta podría no jugar de inicio.

En el once blaugrana hay varios fijos, sobre todo en defensa. Ter Stegen ocupará la portería, y la línea defensiva estará compuesta por Koundé, Araujo, Cubarsí y Joao Cancelo. En el centro del campo aparecen las incógnitas: Christensen no estuvo ante el París Saint-Germain, así que apunta a titular en el pivote, igual que Ilkay Gündogan unos metros por delante.

La tercera plaza tendría hasta cuatro candidatos. Frenkie de Jong parece totalmente recuperado de su lesión y parece la opción más viable. Sergi Roberto cumplió sanción ante el PSG y su buen rendimiento en los últimos partidos podría darle una oportunidad, igual que Fermín, el elegido por Xavi cuando ha habido bajas en el medio. Pedri todavía está recuperándose y podría entrar desde el banquillo.

En la delantera, el tridente Lamine-Lewandowski-Raphinha ha funcionado en los últimos partidos, por lo que debería repetirse en el Bernabéu, aunque podría haber alguna sorpresa como Ferran Torres o Joao Félix.

En el caso del Real Madrid, el pase a semifinales ante el Manchester City dio un extra de moral. Los blancos tienen la oportunidad de sentenciar la Liga y poder centrarse al 100% en el doble choque ante el Bayern de Munich.

Las bajas de Courtois y Alaba son las únicas confirmadas para Carlo Ancelotti. Carvajal y Vincius tuvieron calambres en la prórroga en el Etihad y podrían empezar desde el banquillo, teniendo en cuenta el colchón de puntos que tiene el equipo frente al Barça.

El resto del once también estará condicionado por la fatiga del miércoles. Lunin estará en portería. Carvajal o Lucas Vázquez se disputan el puesto de lateral derecho. Mendy jugará por el carril izquierdo y la pareja de centrales más probable es Rüdiger-Tchouaméni, teniendo en cuenta que el francés no jugó en Manchester por sanción. Nacho y Militao (que jugó unos minutos de lateral derecho) son las otras opciones.

En el centro del campo, si Tchouaméni juega como central, Camavinga volvería a ser el pivote. Valverde y Kroos, los escuderos, aunque Modric también tiene opciones de jugar de inicio. Bellingham, Vinicius y Rodrygo son los titulares en los días grandes. Brahim sería el primer sustituto si alguno de ellos no está disponible.

Alineaciones probables

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni, Mendy; Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham; Vinicius, Rodrygo.

FC Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo; Christensen, Frenkie, Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha.