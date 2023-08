Esta es la alineación del Barça para el Gamper

Barça y Tottenham se enfrentan hoy a las 20:00 horas en el Estadi Lluís Companys por el Trofeo Joan Gamper Xavi Hernández quiere probar a sus futbolistas disponibles para el último duelo antes del inicio de Liga

Ya se conoce la alineación de Xavi Hernández para el duelo que disputan Barça y Tottenham hoy a las 20:00 horas, encuentro que se disputa en el 'día uno' de Montjuïc con la afición azulgrana desplazada hasta el Estadi Lluís Companys. Se avecina la 'fiesta' del Gamper.

El cuadro azulgrana afronta el último duelo de pretemporada a cinco días del debut en Liga frente al Getafe a domicilio, con fecha y hora en 13 de agosto a las 21:30 horas. Los de Xavi cierran los preparatorios de la nueva temporada con su estreno en Montjuïc, la que será su nueva casa durante todo el año.

Para el duelo, Xavi Hernández presenta un once de gala plagado de futbolistas que apuntan a ser titulares durante toda la temporada. Kessié y Dembélé, dos futbolistas que se encuentran en la rampa de salida, no estarán disponibles ni en el once ni en el banquillo.

Gavi es titular junto a Pedri en un centro del campo con Oriol Romeu como el único de los tres fichajes que estará en el primer once de Xavi en Montjuïc. Raphinha y Lewandowski serán los dos hombres de referencia en ataque para tratar de condenar a la defensa del Tottenham.

ESTE ES EL ONCE TITULAR DEL BARÇA:

Ter Stegen; Araujo, Koundé, Eric Garcia, Balde; Pedri, Oriol Romeu, Frenkie de Jong, Gavi; Raphinha, Lewandowski.

Y ESTE ES EL ONCE DEL TOTTENHAM:

Vicario; Pedro Porro, Dier, Sanchez, Reguilón; Skipp, Bissouma, Lo Celso; Solomon, Richarlison, Perisic.