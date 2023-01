Alemany: "Gavi y Araujo están totalmente blindados"

El director de fútbol del FC Barcelona aclaró que los dos jugadores no corren peligro, más allá de las trabas que ponga LaLiga "Los dos tienen tres temporadas más de contrato y una cláusula de mil millones", aeguró tajamente el ejecutivo barcelonista

Mateu Alemany, director de fútbol del FC Barcelona, tranquilizó a los barcelonistas sobre la situación de Gavi y Ronald Araujo. LaLiga no permite inscribir al andaluz como jugador del primer equipo, mientras que con el uruguayo aún no se ha podido registrar su nuevo contrato. Sin embargo, Alemany aclaró que no hay ningún riesgo de perder a alguno de ellos a final de temporada.

"Están renovados desde hace bastante tiempo", aseguró, además de añadir que los problemas con LaLiga "son cuestiones técnicas, no tienen demasiada importancia. Cuentan con tres temporadas más (hasta 2026) y unas cláusulas 1000 millones cada uno".

Repreguntado en DAZN por esta cuestión, Alemany insistió en que "los vamos a inscribir, no sé cuando. Son jugadores del Barça y totalmente blindados, que es lo que puede preocupar. La inscripción es una cuestión burocrática que vamos a resolver lo más pronto que sea. Pueden jugar esta temporada y la siguiente seguro".

Respeto al verano, el ejecutivo recalcó que "no está en nuestros planes vender y no fichar, esta no es la estrategia, seguro".