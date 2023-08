Alemany: "Dembélé ya está en París"

"Estamos en un proceso de resolver el traspaso y cerrar otra carpeta" "Lo de Neymar es un tema periodístico"

Mateu Alemany, confirmó tras la victoria del Barça ante el Tottenham (4-2) en el Trofeu Joan Gamper que Ousmane Dembélé ya no está en dinámica de primer equipo. El director deportivo del club blaugrana dio la salida del delantero francés por cerrada y tildó el posible regreso de Neymar de "tema periodístico".

Alemany explicó que la ausencia de Dembélé en el Gamper no fue para evitar un plebiscito de la afición. El director deportivo del Barça confirmó que el delantero francés ya es una carpeta cerrada en el club blaugrana. "La situación con Dembélé es muy clara. Ha pedido salir y es una cosa que estaba establecida en el contrato de renovación que firmó", empezó relatando un Alemany que dejó entrever que el anuncio de su traspaso es inminente: "Estamos en un proceso de resolver el traspaso. Dembélé ya no está en dinámica de primer equipo, si no hubiera estado en el Gamper. Dembélé está en París. Cuando el acuerdo esté firmado, comunicaremos las cifras de la operación y con ello cerramos otra carpeta". El director deportivo del Barça acabó lanzando un dardo al futbolista: "Estamos contentos con los jugadores que quieren estar con nosotros".

Estamos centrados en las salidas y en cerrar las inscripciones"

Alemany esquivó las preguntas sobre la llegada de los refuerzos que faltan: "Tenemos las circunstancias que tenemos y estamos centrados en las salidas y en lograr las inscripciones. Soy optimista en que podremos inscribir a todos los futbolistas antes del domingo". Con todo, dejó la puerta abierta a que Xavi tenga los fichajes que ha pedido: "Vamos a ver qué pasa de aquí al final de mercado, porque nunca se sabe". Lo que sí confirmó es que Neymar no es un nombre que tenga encima de la mesa: "Esto es más un tema periodístico".

El director deportivo se felicitó por la respuesta de la afición: "No es fácil, porque la gente no tiene la costumbre de venir a Montjuïc y hay muchos de vacaciones, pero ha estado bien". Y también le gustó la respuesta del equipo: "Nos hemos divertido. Los que han venido a Montjuïc se lo han pasado bien. Para esto sirven los trofeos de verano".