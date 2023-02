Akieme: “Para ganar a este Barça hay que hacerlo todo bien”

El lateral izquierdo del Almería atiende a SPORT en la previa de la visita del conjunto azulgrana al Power Horse Stadium: "Los partidos aquí son difíciles y largos para los rivales" "Si hubiese estado más tiempo, las cosas hubieran sido diferentes", recuerda sobre su etapa de una temporada, la 2019/20, en el club culé

Aprendió a “tener paciencia” en la cantera del Rayo Vallecano y, a sus 25 años, se ha consolidado en Primera. Sergio Akieme (Madrid, 1997) sueña con jugar competiciones europeas, pero no pierde de vista su presente: “Quiero ayudar al Almería a lograr la permanencia”, asegura. El lateral izquierdo, que jugó un año en el filial del FC Barcelona, atiende a SPORT en la previa de la visita del conjunto azulgrana al Power Horse Stadium. Nos explica su fórmula para vencer al líder de la Liga: "Para ganar a este Barça hay que hacerlo todo bien y no cometer errores".

Empezaste la semana entrenando al margen del grupo. ¿Cómo estás?

Nada, nada. Estoy bien. Acabé el partido contra el Girona con algunas molestias, pero estoy bien. No tuve nada grave, he acabado la semana entrenando con normalidad y estoy a disposición del míster.

Eres el segundo futbolista de campo de Primera con más minutos. ¿Te encuentras en el mejor momento de tu carrera?

Sí. Me siento muy bien. A pesar de estas pequeñas molestias que tuve, estoy en buena forma. A nivel de rendimiento, creo que también estoy jugando muy bien en una categoría muy complicada. El equipo sufrió cambios en verano y todos teníamos que adaptarnos. Me siento muy a gusto, estoy creciendo. Cada partido te da una experiencia para ir mejorando.

¿Qué paso en Montilivi?

Desde dentro se vio como se vio desde fuera. Fue un día muy duro para nosotros. Salimos con la mentalidad de ir a ganar, pero no nos salió nada bien. Tuvimos errores defensivos que ellos aprovecharon muy bien. Cada robo era una ocasión de peligro. La primera parte acabó con un marcador muy amplio para el Girona. Todo salió mal. Hay que ser conscientes de que este tipo de días se dan en el fútbol. Toca levantarse, estar juntos y seguir hacia delante.

Desde el Mundial, el Almería solo ha ganado uno de los ocho partidos que ha disputado y encadena tres derrotas consecutivas. ¿Cómo se afronta un partido contra el líder en estas circunstancias?

Se afronta igual que si nuestra dinámica hubiera sido otra. Cada partido es una oportunidad para sumar los tres puntos. Es cierto que desde el parón por el Mundial solo hemos logrado una victoria, pero las sensaciones han sido bastante buenas. Las buenas actuaciones que protagonizamos antes del parón nos dieron un colchón que ahora estamos aprovechando, pero tenemos que superar tan pronto como sea posible esta mala racha.

Solo habéis sumado tres puntos a domicilio en lo que llevamos de temporada. ¿Toca agarrarse a la fortaleza en el Power Horse Stadium?

Nos agarramos a nuestros aficionados y ellos a nosotros. Los partidos aquí se hacen difíciles y largos para los rivales. Salimos con mucha confianza en lo que hacemos, en nuestro juego, y eso se ve reflejado en los resultados. Hemos sumado la mayoría de puntos en nuestra casa. Nuestra idea es seguir así y mejorar un poco a domicilio.

Sergio Akieme, intentando frenar a Nico Williams | EFE

La lucha por la permanencia está al rojo vivo. ¿Cuál será la clave para evitar el descenso?

La nuestra será seguir con el plan que tenemos desde el principio de la temporada. Estábamos bastante bien y satisfechos con nuestro rendimiento. Las malas rachas no tienen que desviarnos, no podemos pensar que esto va a acabar así. Tenemos que seguir el camino que nos llevó a encadenar varios resultados buenos de forma consecutiva. Esto es lo que nos alejará del descenso.

¿Qué hay que hacer para ganar al Barça de Xavi?

Para ganar al Barça hay que hacerlo todo bien. Es un equipo que no te da opción a cometer errores. E incluso jugando bien, si ellos están acertados puedes perder el partido. Hay que hacerlo todo bien, no equivocarse, y esperar a que ellos no tengan el día.

Durante el mercado de invierno varios clubes estuvieron interesados en tus servicios. ¿Qué pensaste al ver tu nombre relacionado con equipos como el Betis?

Me sentí contento y halagado. Esto reflejó que mi rendimiento está siendo bueno. Al final, sin embargo, no quiero desviarme mucho de la realidad. Estoy en el Almería, peleando por un objetivo claro: la salvación. En eso estoy centrado.

¿Qué techo te pones?

Sin duda, mi sueño sería jugar en un equipo europeo y disfrutar de la máxima competición.

Tienes una media de un disparo intentado por partido, pero el gol en Liga se te resiste.

Me está faltando, quizás, un poco de calma y fortuna. Tengo que entrenar para mejorarlo. Los laterales estamos poco acostumbrados a tener oportunidades y es difícil estar acertado en el momento adecuado.

Te formaste en las categorías inferiores del Rayo Vallecano, un club muy especial a todos los niveles. ¿Qué hay de ese aprendizaje en el Akieme de la actualidad?

La mayoría de los conceptos tácticos que tengo los aprendí en el Rayo. Tuve muy buenos entrenadores. Al ser un jugador joven y no tener demasiado protagonismo, también aprendí a tener calma y paciencia. Ese es el mayor aprendizaje que me llevé. Con los demás clubes he adquirido la experiencia que el juego te va dando poco a poco.

La asistencia de Akieme que terminó con un golazo de Collado | FC Barcelona

¿Y del año en el Barça?

Me quedo con todo. Con haber jugado allí y haber podido vestir esa camiseta, disfrutar con mis compañeros del filial y los jugadores del primer equipo cuando tuve la suerte de entrenar y ser convocado… Me siento muy afortunado de haber vivido esa experiencia.

¿Te hubiera gustado debutar con el primer equipo?

Sí, sobre todo en algunas situaciones en las que fui convocado y me vi muy cerca. Cuando estás en el banquillo piensas: falta muy poquito. Tenía ganas, pero no hubo suerte. Todo fue muy rápido. Al final, solo estuve un año en el Barça. Si hubiese estado más tiempo, las cosas hubieran sido diferentes. También es importante destacar que dejaba de ser sub-23 y la situación era distinta a la de los más jóvenes. Las cosas se dieron como se dieron.

Esa temporada, la 2019/20, jugaste muchos compromisos al lado de Ronald Araujo. ¿En algún momento intuiste su increíble potencial?

Por supuesto. Desde los primeros días. En el filial ya demostraba todo su poderío, tanto en el juego aéreo como por el suelo. La capacidad que tenía de salvar goles, marcarlos en momentos importantes… Se le veía, sí. En el futuro, no tengo ninguna duda de que será uno de los capitanes del Barça.

Como especialista en la materia... ¿Cómo ves a Alejandro Balde?

También entrené con él. Era muy joven, pero ya subía a entrenar con el filial. Se le veían muchas maneras y muchísimo potencial, la verdad. Se veía que iba a rendir cuando le diesen la oportunidad. Es un jugador rápido, con técnica, y está jugando muy bien.