Gatell, técnico del Europa: "Estamos preparados"

El Europa jugará la primera eliminatoria del play-off de ascenso el próximo domingo en el campo del Betis B con el objetivo de lograr un buen resultado de cara al partido de vuelta en Barcelona.

El Europa, con las bajas médicas de Sergi Pastells y Noel y de Mario, por sanción, afronta con optimismo el partido, especialmente por parte de su entrenador Ramón Gatell: "Estamos con ganas, el equipo está preparado y estamos deseando que llegue el momento para hacer un buen partido. Seguro que sabemos que rival vamos a tener delante porque hemos recabado información para conocer mejor a nuestro rival. Lo importante es que estamos preparados".

Gatell apuesta por un Europa valiente: "No es un partido normal, son 180 minutos, pero no hemos de pensar en la vuelta. No tenemos que escondernos, tenemos que ser el mismo equipo alegre de siempre, aunque depende como vaya el partido nos iremos adaptando a las distintas situaciones que se vayan dando. De entrada hemos de ser nosotros, mismos y tener nuestra personalidad y no pensar en jugar en función de la vuelta".

El técnico del Europa avisa de la fortaleza del Betis B: "El Betis B es un equipo muy fuerte que en cualquier momento puede sentenciar la eliminatoria. Y para que eso no pase tenemos que ser serios y responsables. Hemos de tener muy claro el plan de partido y a partir de ahí esperar que todo salga bien. Los filiales son equipos que hay que respetar mucho, con gente joven, algunos con dinámica de primer equipo que incluso han debutado y son equipos con un estilo muy definido, que quieren tener la pelota y llevar la iniciativa. Querrán ser dominadores. Eso ya nos pasó ante el Espanyol y el Valencia Mestalla, con jugadores que son diferenciales. A partir de ahí hemos de ser serios y hacer el partido incómodo para ellos".