El futuro de Romeu estaba en manos de Xavi

El barcelonismo despertaba el jueves aún con la agradable sensación de verse en cuartos de final después de cuatro años muy complicados a nivel europeo. Como en el Barça no hay día tranquilo, una máxima que el club se empeña en confirmar a diario, fue poco antes de las nueve de la mañana cuando llegó el anuncio de la dimisión del vicepresidente deportivo, Eduard Romeu. Sería en un acto abierto a la prensa, sin preguntas, en el Auditori 1899 anexo al Camp Nou.

El empresario dijo que se va para atender sus nuevas obligaciones profesionales, una compañía relacionada con la consultoría médica, y que, como le pasa a cualquiera, "cada mes llegan la hipoteca y los recibos del alquiler". Se marcha ahora, explicó, porque el trabajo ya está hecho, por lo menos el de esta temporada: "Aprovechando que el último escollo, que nosotros no controlábamos, dependía de la pelota... Al final pasamos y consolidamos lo que habíamos presupuestado", refiriéndose a la victoria del Barça ante el Nápoles, mucho más importante a nivel económico que deportivo para la entidad.

Al final pasamos (a cuartos) y consolidamos lo que teníamos presupuestado Eduard Romeu, ex vicepresidente económico del Barça

"Si no se hubiera ganado el partido, no sé qué habría pasado, pero no me gusta dejar las cosas a medias", avisó. Lo cierto es que fue al día siguiente cuando acudió, explicó en la comparecencia, a casa del presidente para comunicarle su decisión, tomada desde antes incluso que el Barça ganara al Nápoles: "Ha sido dos años y medio muy intensos", reconoció.

A su lado, Joan Laporta atendía a sus extensas palabras ante la atenta mirada, también, de Rafa Yuste, Elena Fort, Juli Guiu, Miquel Camps, Joan Soler y Xavi Puig, los miembros de la junta directiva presentes en el Auditori, a los que, junto a Enric Masip, Manana Giorgadze y Jordi Finestres el propio Romeu definió como "guardia pretoriana" del presidente.

Adiós al triunvirato económico

Cuando acabó la primera parte de su exposición, hubo abrazo con Laporta, cuyo relato fue más pragmático: "Has sido clave en la recuperación económica del club, Eduard", dijo. El presidente empezó a mirar hacia adelante de forma ágil: "Trabajamos en equipo y las funciones de Eduard podrán ser asumidas por el área de economía y finanzas, ejecutivos y directivos asignados a este áarea. Deja el ámbito bajo control y es algo de agradecer".

Eduard Romeu, en la rueda de prensa de su despedida / SPORT

El Barça se quedó sin director general ejecutivo, sin directora corporativa y ahora sin vicepresidente económico. Eso sí, las cuentas de esta temporada, a falta de saber cómo se rellena el agujero que dejó Libero, están salvadas. Eso dijo Romeu: "Si no se hubiera ganado el partido, no sé qué habría pasado". El futuro del ex vicepresidente deportivo también estaba en manos de Xavi. Seguirá ejerciendo de culé porque "la cobarta del Barça no te la quitas nunca". Eso sí, avisó que "el Barça deberá tomar decisiones complejas"...