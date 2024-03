Laporta sobre Romeu: "Has sido una persona clave en el rescate económico del Barça"

El vicepresidente del FC Barcelona Eduard Romeu ha presentado su dimisión como directivo del Barça, según anunció el club a través de un comunicado. Esta mañana, el presidente de la entidad blaugrana, Joan Laporta, ha convocado una comparecencia ante los medios de comunicación para dar explicaciones públicamente.

"Haber trabajado en el Barça te da un reconocimiento increíble. La prioridad era el Barça, pero a veces las situaciones cambian. Han sido dos años y medio intensos en el club, era a 'full' al Barça. Del club no cobramos. Por lo que tienes que empezar proyectos, y empezarlo cuesta. Esta vicepresidencia me obliga una dedicación absoluta que no me permite compaginarlo", arrancaba Romeu en sus explicaciones.

Tras ellas, Laporta ha tomado la palabra en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou. "Después de tus palabras, poco se puede añadir. Te tenemos todos los compañeros de junta un gran agradecimiento. Has sido una persona clave en el rescate económico del Barça, en la recuperación financiera del club. Habéis hecho un gran trabajo en el plan de viabilidad. Semana tras semana, habéis estado en el trabajo de la reducción de gastos. Si te necesitamos, tendremos tu consejo y apoyo. Hemos hecho un esfuerzo titánico. Dejas tu trabajo hecho y el área de economía y finanzas será capaz de asumir tus responsabilidades", comentaba visiblemente emocionado.

El máximo mandatario de la entidad culé también añadió que "cuando me comentó su decisión me pidió que se lo pusiese fácil, por la amistad que hemos construido, se la tenía que respetar". Además, 'Jan' ha matizado que Romeu "me pidió seguir vinculado al club con la Fundació, muy centrado en el equipo Genuine. Dice mucho de la personalidad de Eduard", Por último, Laporta ha cerrado el acto explicando que "a todos nos habría gustado que no tomases esa decisión, pero se debe a motivos vitales y personales; aceptamos la dimisión".