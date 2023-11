"Hace 125 años que amamos la pelota"

El Barça empieza a celebrar su 125 aniversario a un año vista con la lectura de un Manifest en el que reivindica su apuesta por un estilo de juego único Se presenta el lema, el logo y una versión del 'Cant del Barça' con un Joan Laporta eufórico que pide unión y que "en lugar de collonades se hable del penalti a Raphinha"

El FC Barcelona celebra hoy su 124 aniversario y mira ya hacia el futuro. En un Auditori 1899 repleto de autoridades se han empezado ya a celebrar los 125 años de la entidad, que deben coincidir con el retorno del equipo al Spotify Camp Nou. Se ha hecho con la presentación de David Carabén como Comisionado de los actos de este 125 aniversario, que ha leído el Manifest del 125 aniversario.

Miembro del grupo musical Mishima, licenciado en Ciencias Políticas, escritor y director de programas como Recorda Míster y L'habitació dels miralls, Carabén es culer de siempre, pues su padre, Armand Carabén, fue gerente bajo la presidencia de Agustí Montal y uno de los principales responsables del fichaje de Johan Cruyff, además de uno de los organizadores del 75 aniversario del club en 1974.

El balón

En el Manifest, Carabén ha reivindicado todo lo que hace diferente y único al FC Barcelona, con un discurso en el que estilo de juego ha sido el gran protagonista. "Queremos celebrar que seguimos vivos 125 años después y que seguimos fieles a lo que nos distingue del resto de clubs del mundo. Hemos sido los mejores y hemos generado admiración cuando hemos apostado por esta manera única de ser. Somos uno de los clubs más grandes del mundo, somos catalanes, tenemos un modelo de propiedad cada vez más excepcional, somos un club polideportivo, hemos creado La Masia que es admirada en todo el mundo y estamos comprometidos con un estilo de juego reconocido y con el que todo el mundo nos identifica. Hace 125 años que queremos el balón. Para compartir, para disfrutar y para vencer, para atacar y defendernos, para maravillar", ha dicho Carabén, que ha recordado las figuras del fundador, Joan Gamper, Johan Cruyff y Pep Guardiola, entre muchos otros, como máximos representantes de la apuesta por este estilo de juego propio y único.

Joan Laporta y David Carabén en el Auditori 1899 | Javi Ferrándiz

La lectura del Manifest ha acabado con lo que será el lema del 125 aniversario. "Hace 125 años que amamos la pelota". Después se ha desvelado el logo del 125 aniversario, un balón dentro de la silueta del escudo formado por el número 125.

Joan Laporta

Tras la lectura del Manifest por parte de Carabén, el protagonismo ha sido para el presidente Joan Laporta, que ha recordado que "si no hay ningún contratiempo, celebraremos el 125 aniversario en nuestro estadio aunque no esté acabado del todo. Será la culminación de uno de los sueños del barcelonismo. Llegamos en un buen momento, con fuerza, con el Més que un Club fortalecido".

Laporta, eufórico, ha querido reivindicar la victoria contra el Oporto. "Siendo del Barça sufres, pero es un sufrimiento divertido El Barça te da la opción de vivir la vida muy intensamente. Me lo paso pipa con el Barça. Ganar ayer y estar ya clasificados para octavos nos da tranquilidad. Me alegré por Xavi, que se lo merece, que ha tenido que superar situaciones difíciles, satisfacción por los goles de Cancelo y Joao Félix, Pedri corrió 13,5 kilómetros, hizo de Pedri y de Gavi, con Frenkie tenemos el balón y somos imbatibles. También me ha gustado porque algunos nos estaban esperando. No nos lo ponen fácil y por eso da mucho más gusto ganar. Esta semana solo se hablaba de 'collonades' y no se hablaba del penalti de Raphinha. En Madrid se hubiese estado hablando solo de ese penalti y del de Lewandowski. No es victimismo, es una realidad. Hemos ganado y tenemos la moral de hierro para jugar contra el Atlético y el Girona".

Por último, el presidente del Barça, antes de cantar la que será una versión retocada del himno del Barça para este centenario, ha pedido unión al barcelonismo. "Estamos viviendo momentos de renovación. Con el nuevo Spotify Camp Nou, con el Espai Barça. Es un momento de grandes desafíos, de cambios muy importantes. Es una nueva era que nos llevará a una nueva etapa con retos apasionados. Pediría al barcelonismo que viva este instante con emoción y compromiso. Somos unos privilegiados porque podemos ser testigos de estos hechos. Tenemos que vivir estos momentos más unidos que nunca ante las adversidades. Tenemos que ser una piña".