Organitzat un debat electoral d’esports per part de la UEC amb motiu de les eleccions del 12M

Davant les eleccions al Parlament de Catalunya, la Unió d’Esports de Catalunya (UEC) va organitzar un debat electoral amb els candidats d’esports dels partits polítics amb representació parlamentària. Van formar part del debat Òscar Ordeig (PSC), Anna Caula (ERC), Quim Jubert (Junts), Aïda Llauradó (En Comú Podem), Juan Fernández (PP), Iván Cánovas (VOX).

Durant el debat, es van tractar propostes plantejades per la UEC com: destinar l’1% del pressupost de la Generalitat de Catalunya a polítiques esportives; aprovar la nova Llei de l’Esport de Catalunya; un pla d’infraestructures decidit conjuntament entre la Generalitat, els ajuntaments i la UEC; un pla per desgravacions en les quotes federatives, de consells esportius, de clubs, incloent-hi gimnasos; i disposar d’una Conselleria d’Esports dins de l’organigrama de la Generalitat.