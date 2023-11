Ribera: "La continuidad del proyecto deportivo ha sido fundamental para seguir 4 años más"

Jordi Ribera seguirá cuatro años más al frente de los Hispanos, la selección española de balonmano "El pasado mes de junio llegamos casi al acuerdo de continuar este ciclo más, que, personalmente, me hace mucha ilusión", señaló

El seleccionador español de balonmano, Jordi Ribera, justificó su decisión de prolongar cuatro años más su contrato como preparador de los 'Hispanos', pese a que en un primer momento tenía decidido dejar el equipo nacional para volver a dirigir un club, por la posibilidad liderando el "proyecto global" que puso en marcha desde su llegada a la Federación.

"Después del Mundial mi idea era buscar un club para entrenar, porque siempre me pasa lo mismo, cuando llevo mes y medio entrenando a la selección y un mes y medio preparando partidos, me gusta tanto, que deseo seguir haciéndolo, pero cuando pasan los meses me doy cuenta que hay una gran cantidad de cosas, como el trabajo de la búsqueda de talentos o la formación de la gente joven que no podría hacer si estuviera atado a un club", señaló Ribera.

El propio Ribera desveló que aceptó el pasado mes de junio la oferta de renovación que le ofrecía la Federación Española de Balonmano, pese a que el acuerdo no se hizo público hasta esta misma semana.

"El pasado mes de junio llegamos prácticamente al acuerdo de continuar este ciclo más, que, personalmente, me hace mucha ilusión y en el que como siempre garantizo el máximo de trabajo", explicó el seleccionador español.