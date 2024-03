Jordi Ribera y el todo o la nada con los Hispanos

La selección española masculina de balonmano afronta desde el jueves hasta el domingo en Granollers un Preolímpico con cuatro participantes y dos billetes en juego para Paría 2024.

España debutará este jueves a las 18.30 horas ante Bahrein, el rival más flojo del grupo. El viernes a las 21.00 horas llegará el duelo clave ante Eslovenia y el domingo, el cierre a las 17.45 horas frente a Brasil.

Con las novedades del meta Rodrigo Corrales y de los veteranos Gedeón Guardiola, Viran Morros (ya jugó la recta final del Europeo por la lesión de Sánchez-Migallón) y del ya 'cuarentón' Antonio García, el renovado (hasta 2028), Jordi Ribera confía en cumplir el objetivo en un Palau Olímpic que deberá ser una olla a presión.

El incombustible Antonio García cumplió 40 años el 6 de marzo / VALENTÍ ENRICH

"Estamos con muchas ganas. Todos somos conscientes de la importancia que tiene este torneo. Mirando un poco de reojo lo que nos pasó en el Europeo, al final ciertas cosas del pasado te sirven de revulsivo. La gente está preparada, aunque cuando te juegas tanto siempre hay un punto de presión que habrá que irse quitando", indicó el seleccionador.

En cuanto a lo sucedido en el Europeo, Ribera destacó que es un torneo "complicado y si no, que se lo digan a Francia y a Dinamarca que en 2020 quedaron eliminados en la fase preliminar. No estuvimos a nuestro nivel sin olvidar las dos lesiones importantes que tuvimos. Hay que aprender de las experiencias, las positivas y las negativas. Muchas veces se aprende más de los desencuentros para que no volverá a cometer los mismos errores".

En cuanto al regreso al equipo de varios veteranos, el de Sarrià de Ter explicó: "En el Europeo tuvimos lesiones importantes como Migallón o Kauldi. Necesitamos encontrar más jugadores que tengan un perfil parecido para dar descanso a Viran. Tanto Gedeón como Viran siempre han estado dentro de ese grupo de 35 que se da en las listas previas y la experiencia siempre es un punto importante. Creo que ellos pueden ayudar bastante al equipo".

Los azulgranas Aleix Gómez y Pérez de Vargas / VALENTÍ ENRICH

"La responsabilidad de clasificarte la tienes jugando en casa y jugando fuera. Evidentemente, al jugar en casa siempre tienes ciertas ventajas por el apoyo del público, aunque siempre hay este punto de presión que ejercen por esa obligación de tener que ganar. Evidentemente, los partidos contra Eslovenia y Brasil, que son los dos últimos, marcarán los dos equipos que se clasificarán", recalcó el seleccionador español.

Por último, Jordi Ribera se refirió al primer rival en el Preolímpico. "Bahrein es un equipo desconocido. Tiene cuatro o cinco lesionados, que son los más veteranos y han traído jóvenes que los conocemos poco, así que al ser el primer partido será un factor sorpresa. Es un equipo de mucho uno contra uno que intenta aislar a los defensas para generar esas situaciones, de fácil lanzamiento, de ataques cortos y de defensa agresiva", concluyó el técnico catalán.