Episodio racista en el Europeo de balonmano

El campeonato de Europa de balonmano, en el que España quedó eliminada en la Preliminary Round, se está disputando en Alemania con éxito de público y en medio de un gran ambiente. Al menos hasta este jueves, cuando un episodio en el duelo entre Francia y Croacia ensombreció las buenas sensaciones.

Hacia el final del encuentro, unos aficionados croatas empezaron a increpar al banquillo francés, que se volvió hacia el público comenzando una pequeña trifulca. "Tuvimos que reaccionar porque fuimos golpeados (por un objeto). Los aficionados también dijeron algunas cosas que no estaban bien. Hubo algunos comentarios racistas y eso nos enfadó", explicó el defensa galo Nicolas Tournat, en declaraciones que recoge 'Le Parisien'.

El seleccionador francés, por su parte, explicó que no podía confirmar si había habido insultos racistas "porque no entiendo su idioma, pero tiraron una botella y había gente violenta en las gradas. Este tipo de comportamiento no tiene cabida en nuestro deporte".

La Federación Europea de Balonmano se ha pronunciado ya sobre los hecho en un comunicado en el que "condena todas las formas de racismo, discriminación e intolerancia". "El comportamiento que tenga como objetivo discriminar o abusar racialmente de cualquier jugador, oficial y espectador no se tolera en ningún partido organizado bajo el paraguas de la EHF. En el balonmano europeo no hay lugar para semejante comportamiento", reza la nota.

El ente federativo afirma que los aficionados que tuvieron estos comportamientos fueron expulsados de la grada por los servicios de seguridad y recuerda que "hasta la fecha se han jugado en una atmósfera increíble, emocionante y amigable, que refleja el espíritu y los valores del deporte del balonmano".