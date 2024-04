El necesario paso adelante de Javi Rodríguez

Los 'recortes' en el Barça afectaron con especial virulencia al balonmano con la traumática marcha de Ludovic Fàbregas al Telekom Veszprém y la rescisión del contrato de Luka Cindric en una situación que se vio agravada por la grave lesión de Domen Makuc en los albores de la pretemporada.

De forma paralela, el club apostó por dos pivotes muy jóvenes que ya habían debutado con los Hispanos, los madrileños Javi Rodríguez (BM Logroño La Rioja) y un Jaime Gallego (Bathco Torrelavega) que lleva un año de baja por una grave lesión de rodilla.

Lesionado otra vez desde principios de año Gallego, Javi Rodríguez ha aprovechado esta circunstancia para confirmar una lenta continua línea ascendente que se está viendo traducida en notable actuaciones con el Barça y con la selección en el primer partido del Preolímpico de Granollers frente a Bahrein con cuatro goles.

No ha sido un camino fácil. El ritmo intenso y rápido que ha implantado Carlos Ortega en el primer equipo y la trascendencia de cada acción sobre todo en la Champions le pasaron factura y vivió semanas complicadas en noviembre.

Ortega da órdenes a Javi Rodríguez ante la mirada de Langaro / DANI BARBEITO

De jugar el partido completo con Miguel Ángel Velasco en Logroño a verse fuera de convocatorias y quedarse en el banquillo partidos completos. "Me costó, pero ahora estoy a mejor nivel, pero aún me falta. Esto es un camino y hay que ir poco a poco. En defensa creo que voy mejor. Quizá me ha costado más en ataque, porque aquí los fallos se ven mucho más. Me ha costado adaptarme al modelo de juego", explicó el madrileño a SPORT.

En este sentido, destacó al cambio de nivel tan brusco sin olvidar que solo tiene 21 años. "Llegar aquí es un reto muy grande, con toda la presión que conlleva estar en un equipo de este nivel y más aún con las bajas del pasado verano. En el deporte la confianza es clave, pero hay que ganársela y poco a poco me voy encontrando más a gusto", insistió Javi Rodríguez.

Para un pivote es clave la confianza de sus compañeros, porque en caso contrario 'huelen' la bola. "Eso es lo más importante, porque si no confían en ti lo tienes jodido. Si ven que la bola anterior la has perdido o se te ha escapado, dudan si dártela otra vez", admite con una naturalidad pasmosa.

Javi Rodríguez corre bien el contraataque / JAVI FERRÁNDIZ

Pese a esta línea claramente ascendente, el pivote del Barça no se conforma. "Yo no estoy satisfecho nunca. Eso de estar satisfecho es algo muy subjetivo y yo todavía no lo estoy. Espero llegar a nivel muchísimo más alto y cuando lo consiga, entonces quizá sí lo esté", añadió Javi Rodríguez.

Sus cifras más recientes en la Liga ASOBAL son notables, con 28 goles en los últimos siete encuentros (4 de media) y un espectacular 8/8 en Cuenca, mientras que en los 15 primeros marcó 35 (2,3). En la Champions le está costando más destacar, pero el camino es su partido en la pista del GOG (23-30), con dos goles y muy buen y trabajo defensivo.

Con Jaime Gallego sin fecha de regreso, el papel de Javi Rodríguez debe ser clave ahora que la Champions llega a los cuartos de final ante el PSG o el Wisla Plock. Luís Frade es el titular indiscutible, pero los minutos de calidad del madrileño serán muy necesarios ante rivales como los parisinos con dos pivotes como el exblaugrana Kamil Syprzak y el manzanareño Miguel Marchán.