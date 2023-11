El Barça va con todo a por una proeza en la pista del Veszprém

Los azulgrana visitan este jueves (18.45 h) al 'gigante' húngaro que fue un huracán en el Palau (35-41) La defensa y el control del ritmo serán clave en un duelo en el que el Barça no parte como favorito

¡Cómo ha cambiado el panorama! El Barça ha pasado de ser el gran ‘coco’ de la Champions a afrontar partidos en los que no goza de la condición de favorito. ¿Los culpables? No busquen en el banquillo ni en la pista, busquen más arriba. La marcha de Ludovic Fàbregas con destino a un Veszprém que ha conformado una plantilla estratosférica y con todas las posiciones dobladas e incluso triplicadas tiene su contrapunto en un cuadro azulgrana que no reforzó al equipo tras la grave lesión de Makuc y que tampoco fichó un pivote consagrado para suplir al de Perpignan.

Pese a todo ello y sin olvidar el 35-41 de la primera vuelta en el Palau, el Barça viaja a Veszprém sin complejos y confiado en que es posible sorprender hoy a las 18.45 horas al equipo en mejor forma del balonmano europeo... con permiso de un Magdeburgo que viene de ganar la Super Globe y que este jueves buscará su 18ª victoria consecutiva (la final del Mundial de Clubs ante el Füchse Berlin la ganó en la prórroga).

El tercer clasificado en la reciente Super Globe y en la pasada Champions sigue arrastrando la baja de larga duración de Domen Makuc y en la semana previa a su 18 cumpleaños la presencia del joven Petar Cikusa puede ser importante a poco más de un mes vista del Europeo de Alemania. Y es que el de Bordils tiene serias opciones de entrar en la lista de Jordi Ribera.

Con Luís Frade a gran nivel toda la temporada, la presencia en el Veszprém de hasta tres pivotes de nivel con Fàbregas, Pechmalbec y Andreas Nilsson obligará al segundo pivote que se vista y a Thiagus Petrus y a Jonathan Carlsbogard rayar a un nivel muy alto en tareas defensivas. También serán importantes la portería en un gran duelo entre Emil Nielsen y Pérez de Vargas contra Rodrigo Corrales y la capacidad de la primera línea para evitar que el partido se enloquezca.

El Barça viene de ganar con autoridad en León | FCB

Los magiares llevan cuatro de los últimos cinco partidos en Europa anotando una media superior a los 40 tantos por encuentro con los citados exazulgranas 'Ludo' y Corrales más el internacional español Agustín Casado en sus filas. Otros pesos pesados de su constelación de estrellas son el lateral derecho galo Nedim Remili, el talentoso central egipcio Yehia Elderaa y su compañero de posición francés Hugo Descat... pero hay más. Sería un no acabar.

El Veszprém se exhibió en el Palau sobre todo en la segunda parte aprovechando dos factores con un mismo porqué. La defensa azulgrana hizo aguas sobre todo en el centro y ello permitió ‘inflarse’ a Fàbregas y a su compatriota Pechmalbec en el pivote; al mismo tiempo, los de Momir Ilic pudieron correr y aprovechar su mayor fondo de armario para imprimir un ritmo infernal que el Barça no pudo aguantar... ¡El mundo al revés!

Los azulgranas no sufrieron exclusiones en el 35-41 del Palau en una clara muestra de falta de solidez. "El Veszprém es el equipo que mejor maneja el contraataque y tiene dos o tres jugadores por puesto, lo que le permite mantener un ritmo altísimo todo el partido. Ahí quizá nosotros hemos perdido un punto, pero nuestra defensa tiene que ser más sólida", reclamó Carlos Ortega.

Y habló claro: "Puntuar sería muy positivo. Hay que ser realista, es un partido en el que quizá el Veszprém puede partir como favorito, pero somos el Barça y no podemos renunciar a nada". Pese a ello, el equipo tiene "muy claro" cómo jugar hoy según comentó Dika Mem en la previa.