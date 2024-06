¿Y por qué Laporta no alza la voz contra la Ley Mbappé?

Laporta ensalzó a los aficionados que han apoyado al equipo en el Palau / JAVI FERRANDIZ

En su última aparición le preguntaron a Joan Laporta por el fichaje de Mbappé por el Real Madrid y acabó diciendo eso que en Madrid ha sido tan repetido por sorprendente ser la respuesta: "¿Mbappé, al Madrid? A mí me gusta la filosofía del Barça, de formar un equipo con jugadores de aquí". En Madrid le han recordado los millones que se ha gastado el Barça en fichajes a lo largo de la historia, con Laporta como presidente y sin Laporta como presidente.

Sin embargo, lo que sorprendió es el que el mandatario azulgrana pasara por algo el trato de favor que recibe el Real Madrid, y el Atlético de Madrid, por la ley que se está a punto de aprobar y que permite a los clubs de la capital pagar menos impuestos. El texto permite que cualquier extranjero que fije su residencia en Madrid e invierta en activos financieros pueda beneficiarse de una deducción del 20% de la cantidad invertida. Está prevista para rentas superiores a 300.000 euros y sus beneficiarios pasarán de pagar el 45% de sus ingresos al 24,5%, lo que convierte a Real Madrid. O sea, que la Ley hecha adrede para Mbappé permite al Madrid ahorrarse una parte muy importante de su contrato. El Barça debería pagar el 50% en impuestos y el Florentino Pérez el 24,5%.

Una diferencia que deja en desventaja al FC Barcelona, una más que se repite a lo largo de la historia. Una decisión gubernamental para beneficio del equipo blanco. No es la primera como se puede apreciar en este reportaje que hoy publicamos en SPORT. Lo que sorprende que Joan Laporta no diga ni mu, ni alce la voz, ni se queje cuando hace meses sí le interesó pedir la repetición del clásico (que al final acabó siendo una declaración al aire). Hoy Laporta calla cuando el Barça es el gran perjudicado. En Madrid le ponen una alfombra roja al conjunto blanco y en Catalunya, tradicionalmente, el Barça no tiene ese trato de favor.

¿Por qué Laporta no ataca al Madrid y a Florentino cuando la oportunidad se lo merece?, ¿Tanto le debe Laporta a Florentino?, ¿Tanta relación tienen con la Superliga o tanto es el beneficio que saca el Barça de esta relación por ser el Madrid quien acerca al club azulgrana los fondos de inversión que permite activar las palancas? ¿Muchas preguntas que nos dejan sin respuestas. Y con la cara de sorpresa.