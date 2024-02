El Barça afianza la mejor portería de Europa

El Barça está pasando por un buen muy momento, acumulando 17 victorias consecutivas entre las diferentes competiciones. El conjunto azulgrana no pierde desde el 11 de noviembre de 2023, cuando se vieron superados por la mínima por el Fuchse Berlin en las semifinales de la Super Globe.

El equipo que dirige Carlos Ortega se está mostrando superior a sus rivales, sumido en una excelente racha que le lleva a soñar con conquistar el máximo título continental, la Champions League.

En los tres últimos enfrentamientos, ha superado al GOG y al Porto en Champions, y al Torrelavega en la Liga Plenitude Asobal, con un claro protagonista: la portería azulgrana. Indudablemente, el tándem que forman Emil Nielsen y Gonzalo Pérez de Vargas es el mejor del mundo y lo están demostrando con creces.

El portero danés fue vital en la victoria del Barça ante el GOG firmado una actuación para el recuerdo. Nielsen realizó 20 paradas con un 46,51% de acierto para desesperar a los jugadores rivales. No quedó aquí, y ante el Torrelavega, consiguió 11 paradas en los 21 lanzamientos que recibió en la segunda mitad, para superar el 50% de acierto.

El nivel de la portería es tan elevado, que con el excelente rendimiento que estaba mostrando Nielsen en los últimos partidos, Carlos Ortega apostó por la titularidad de Gonzalo Pérez de Vargas. El guardameta español devolvió la confianza a su entrenador con 12 paradas en la primera mitad, que sostuvieron al equipo ante un Porto peleón. Asimismo, parece que entre ambos porteros se entienden a la perfección y serán capitales para hacer que el Barça luche por ganar todos los títulos de esta temporada.

Al finalizar el encuentro ante el conjunto portugués, Gonzalo explicó sus sensaciones en rueda de prensa: "A todo el mundo le gusta comenzar bien, sobre todo en la portería, que es un lugar muy psicológico, pero también sabes que después puedes encajar tres o cuatro goles seguidos y tampoco te tiene que afectar. Tienes que relativizar las cosas".

"Los momentos de inspiración hay que aprovecharlos al máximo porque después vendrán momentos de partido más complicados, pero sin comerte la cabeza. Como siempre, hay que hacer tu trabajo y ayudar al equipo y, sobre todo, me voy con una sensación personal de que en los últimos 15 minutos no hemos estado bien, hemos visto que íbamos ganando bien, nos hemos relajado y creo que no nos lo podemos permitir", avisó el internacional español.

Tanto Nielsen como Pérez de Vargas tienen una nueva oportunidad de seguir demostrando su espectacular nivel en la visita del Recoletas Atlético Valladolid de este sábado (13:00H). Los azulgranas buscarán sumar un nuevo triunfo contra un equipo que está metido en la lucha por los puestos europeos de la Liga Plenitude Asobal.