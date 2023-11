El Barça no supo sentenciar al Füchse y cayó en la prórroga

El cuadro azulgrana emergió tras el 8-12 y tuvo el partido de cara con 23-20 y con 29-27 en la segunda parte Wanne falló el penalti que habría dado la victoria y la resistencia del líder de la Bundesliga tuvo premio

El Barça ha sufrido este sábado una triste derrota por 34-35 ante el Füchse Berlin en unas semifinales de la Super Globe que tuvo de cara durante muchas fases de la segunda parte e incluso en los primeros minutos del tiempo extra. Sin embargo, en el deporte se suele pagar caro cuando se deja vivo a un rival y en este caso el líder de la Bundesliga es un equipazo pese a sus múltiples bajas.

FICHA TÉCNICA SUPER GLOBE BAR 34 ________________ 35 BER ALINEACIONES BARÇA, 34 (16+13+2+3): Emil Nielsen (p.), Jonathan Carlsbogard (1), Luís Frade (6), Dika Mem (4), Timothey N'Guessan (6), Blaz Janc (1), Hampus Wanne (5, 3p.) -siete inicial-, Gonzalo Pérez de Vargas (p.s.), Pol Valera (2), Thiagus Petrus (1), Melvyn Richardson (2), Javi Rodríguez (2), Aleix Gómez (1), Petar Cikusa (3) y Aitor Ariño (1). FÜCHSE BERLIN, 35 (16+13+1+5): Dejan Milosavljev (p., 1'-52'), Mijajlo Marsenic, Lasse Andersson (5), Nils Lichtlein (2), Mathias Gidsel (10), Hans Lindberg (8, 3p.), Jerry Tollbring (6) -siete inicial-, Lasse Ludwig (p.s., 53'-60'), Matthes Langhoff (4), Marko Kopljar y Moritz Sauter. ÁRBITROS Havard Kleven y Lars Jorum (Noruega). Excluyeron dos minutos a Dika Mem (29:52), Melvyn Richardson (31:38), Blaz Janc (42:37), Luís Frade (52:26) y Thiagus Petrus (66:35), del Barça; y a Mijajlo Marsenic (16:54 y 29:18), Marko Kopljar (20:18), Lasse Andersson (43:38) y al banquillo (59:48), en el Füchse Berlin. MARCADOR CADA CINCO MINUTOS 3-3, 6-7, 8-11, 12-13, 15-15, 16-16 (descanso), 19-17, 20-18, 23-21, 26-25, 27-26, 29-29 (final tiempo reglamentario), 31-30 (1ª parte prórroga), 34-35 (final partido). INCIDENCIAS Primera semifinal de la Super Globe masculina de balonmano disputada en el Damman Sports Hall (Arabia Saudí).

Los azulgranas lograron reaccionar tras un tiempo muerto de Carlos Ortega con 8-12 en el primer cuarto de encuentro y aprovecharon el cansancio de las piezas clave de los 'Zorros' para acercarse a la final. El momento clave llegó a 12 segundos del final, cuando el técnico alemán se precipitó al pedir el tiempo. ¡Penalti y expulsión!

El problema es que el joven Ludwig había entrado en el 52' y fue clave. Le paró la pena máxima y en la prórroga sucedió lo mismo que en la final del año pasado ante el Magdeburgo. KO. Una pena, aunque también es cierto que el equipo realizó un sobreesfuerzo en la primera parte para regresar al partido y al final pesaban las piernas.

Muy corto de rotación por las lesiones entre otros de los alemanes Paul Drux y Fabian Wiede, los peligros del líder de la Bundesliga estaban muy claros. El problema es que es difícil y a veces imposible de frenar a los genios. Y eso es lo que sucedió en el primer cuarto de partido con el danés Mathias Gidsel y con su compatriota exazulgrana Lasse Andersson.

Con dos tantos de un Dika Mem que se encuentra perfectamente tras el susto del jueves (no sufrió ningún calambre según confirmó el club a SPORT), el Barça aguantaba las tablas al paso por el 5' (3-3) y seguía sostenido por el galo y por Pol Valera en el 9' (6-6).

Sin embargo, los azulgranas no conseguían frenar al dúo Gidsel-Andersson en las transiciones rápidas y el Füchse se fue marchando en el marcador hasta un preocupante 8-12 (min. 15:13) que obligó a Carlos Ortega a parar el partido. Nada de broncas ni gritos. Un discurso constructivo y tres o cuatro correcciones que contribuyeron a cambiar el signo del partido.

Luís Frade fue el mejor azulgrana ante el Füchse | IHF

El técnico situó a Blaz Janc de avanzado en un 5-1 defensivo y la entrada unos minutos antes de Thiagus Petrus dio una consistencia a la zaga que no había logrado hasta entonces Carlsbogard. De recibir 12 goles en 15 minutos a encajar solo cuatro en los 15 siguientes. Y claro, no se debe olvidar la aportación de Nielsen con al menos tres paradas inverosímiles.

El cuadro alemán consiguió frenar el partido para tomar resuello y ahí al Barça solo le faltó tomar la delantera, algo que no logró al descanso (16-16). El trabajo más difícil estaba hecho con una reacción importantísima cuando pintaban bastos con el 8-12, pero tras el descanso Gidsel, Andersson y un notable Tollbring volverían frescos.

Ortega reservó a Frade para el ataque y el luso respondió erigiéndose en uno de los referentes ofensivos. Además, el centro defensivo funcionaba y con un gran N'Guessan el pentacampeón logró una renta de tres goles tras una 'diana' de Wanne (23-20, min. 43:38) y acto seguido llegó una exclusión a Andersson. Lejos de atar el partido, llegó un parcial de 0-2 que apuntaba lo que acabaría pasando.

N'Guessan fue clave en el despegue azulgrana en la segunda parte | IHF

Los azulgranas no sentenciaron ni con el 28-26 a 12:50 del final, ni con el 29-27 a falta de 10:33. Y buena parte de culpa la tuvieron un Lindberg que a sus 42 años fue decisivo y el meta Ludwig que ejerció de héroe inesperado. El penúltimo ataque no lo transformó Dika Mem con 29-29, pero ahí se equivocó el banquillo del Füchse y Wanne no pudo con Ludwig en el penalti. 29-29 y prórroga.

En la primera parte de la prórroga los azulgranas se rehicieron con tantos de Richardson y Aleix Gómez (31-29), pero una vez más no supieron sentenciar y Lindberg hizo el 31-30 sobre la bocina y el 31-31 en la primera acción del segundo episodio del tiempo extra.

El Barça sufría en ataque, no estaba solvente atrás y un Langhoff que también fue determinante marcó el 34-35 definitivo. El último ataque azulgrana acabó con un lanzamiento a la barrera sin tiempo del capitán Dika Mem, quien fue de menos más para acabar con 4/8.