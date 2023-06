Williams-Goss, víctima del regreso de Facundo Campazzo

El base estadounidense dejará el cuadro blanco para hacer sitio a Facundo Campazzo, que ya tiene un acuerdo con el Madrid Equipos de primer nivel como Maccabi Tel Aviv y Armani Milán ya se han interesado por el 'playmaker’ de Oregón

Nigel Williams-Goss está realizando una grandísima temporada con el Madrid, ejerciendo de base titular en el conjunto de Chus Mateo…pero no tiene sitio en el equipo la próxima temporada.

Según desvelaba el periodista italiano Matteo Andreani, Williams-Goss será la víctima de la dirección blanca con el próximo regreso de Facundo Campazzo, que ya tiene cerrado un acuerdo con el Madrid.

Según Andreani, el jugador ya es consciente de que no podrá seguir en Madrid y varios equipos ya están negociando su incorporación como Maccabi Tel Aviv y Armani Milan.

