Chus Mateo: "Hemos sido capaces de ganar desde la defensa"

El técnico del Real Madrid valoró positivamente la victoria de su equipo gracias al trabajo defensivo El conjunto blanco igualó la eliminatoria ante el Joventut

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid de baloncesto, destacó el trabajo defensivo de su equipo en el segundo partido de las semifinales de los play-off de la Liga Endesa de baloncesto que les miden contra el Joventut de Badalona y consideró que consiguieron ganar apoyados en ese factor.

"Hemos sido capaces de ganar desde atrás, desde la defensa. Y eso con un equipo que está gastado, porque el desgaste que llevamos este año es tremendo. Estoy contento porque sin meter tiros de tres puntos, hemos sido capaces de ganar. Los porcentajes de tiro han sido semejantes en los dos partidos, pero hoy en el rebote y en la defensa hemos sido más duros, más consistentes", opinó.

En ese sentido habló de la labor de Adam Hanga y Rudy Fernández sobre Kyle Guy: "Han estado francamente bien. Pero también el trabajo del equipo. No hay que relajarse porque es un extraordinario jugador, es fantástico verle jugar. Hanga y Rudy son veteranos, pero saben anticiparse y leer situaciones defensivas, eso nos ha ayudado mucho".

"Hanga y Rudy han hecho un grandísimo trabajo y hay que mantenerlo el próximo día, pero no debemos dejar de defender al resto porque son muy buenos. Guy ha sobresalido en el final de pretemporada con los playoffs tan brutales, es maravilloso verle jugar y hasta yo mismo le aplaudiría si no me hubiera ganado el otro día. Pero tenemos que seguir defendiendo porque es un jugador que despierta y cuando lo hace es muy difícil de parar", añadió.

El triunfo por 90-73 les permite igualar la serie a uno: "Hemos ganado un puntito de confianza ahora, porque parecía el primer día que no nos habíamos dado cuenta que habían empezado las semifinales de la liga. El público nos ha ayudado muchísimo en los momentos malos. Sabemos el equipo tan sólido que es el Joventut, doblegarles nos cuesta porque juegan muy bien. Tenemos que estar preparados para pensar solo en el tercer partido".

"Tenemos que estar tranquilos, el Joventut es un gran equipo, juega muy bien al baloncesto y es difícil de batir. No podemos jugar contra nosotros mismos, no tenemos que crearos ansiedad por el hecho de ir atrás en un play-off. Paciencia, tranquilidad, sigamos trabajando. Ahora solo el tercer partido, centrarnos y focalizarnos en ello", manifestó.

Además analizó la gran carga competitiva que acumulan: "Llevamos desde septiembre trabajando muy duro. La exigencia de la Euroliga te pasa factura a la larga. Tienes tres competiciones manejadas simultáneamente en las que tienes que ir dosificando jugadores. Es una locura".

"Vamos a intentar encontrar la energía porque nos queda como mucho hasta el 27 de junio. Vamos a hacer un esfuerzo por estar enteros hasta ese día. Ahora lo que más me importa es entender el cómo ganar. Hay mucha gente muy castigada. Es difícil para cualquier deportista mantener esta exigencia y que todos los días te salga bien", finalizó.