Eurohoops: El Madrid 'ata' a Campazzo por 9 millones

Según el portal de noticias 'Eurohoops' el argentino firmará un contrato de 3 años a valor de 9 milloens de euros Tras su intento fallido en la NBA, Campazzo ha jugado esta temporada en el Estrella Roja de Belgrado

Tras un periplo en la NBA con demasiados altibajos y unos meses en Belgrado, Facundo Campazzo volverá al Real Madrid con un contrato de 3 años a cambio de 9 millones de euros, tal y como ha reportado el periodista de 'Europhoops' Aris Barkas.

Una vez cortado por los Dallas Mavericks el pasado mes de noviembre y jugar este 2023 en el Estrella Roja de Belgrado junto a su compatriota Luca Vildoza, Campazzo ya habría prácticamente cerrado su retorno a la entidad madridista, dónde jugó durante cuatro temporadas exhibiendo un nivel de élite que llamó la atención de las franquicias estadounidenses.

Not a surprise but Campazzo has a deal with Real Madrid. Per Eurohoops sources a 3-year contract for 9 million euros gross is all but signed. That leaves his net salary around one million per season due to his tax status in Spain. More soon on @Eurohoopsnet and @EurohoopsES