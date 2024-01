Trabajo duro y mentalidad fuerte, clave en la exitosa carrera de Marc Gasol

Marc Gasol Sáez (Barcelona, 29 de enero de 1985) cierra este miércoles su exitosa etapa profesional que le ha llevado a ser uno de los jugadores más grandes en la historia del basket español, casi al nivel de su hermano Pau, al que se arrimó en un principio, para después buscar su propio camino que le llevó igualmente a lo más alto.

Y es que Marc puede presumir también de haber iniciado su camino de blaugrana, cuando regresó de Estados Unidos como un gran jugador de Instituto, aunque en Barcelona se encontró con la cruda realidad de contar con pocos minutos, un peso desproporcionado al principio, y una falta de confianza, que no recuperó de blaugrana. A pesar de su etapa ACB con el Barça en la que logró el título de campeón el primer año, su carrera no arrancó con un Dusko Ivanovic que no le daba bola.

Marc llegó al Barça pasado de peso y luego no contó con la confianza de Ivanovic / JAVI FERRANDIZ

Todo cambió en el verano de 2006 con la selección española donde dónde Pepu Hernández confió en él y lograba el Mundial de Japón demostrando que había un grandísimo jugador también con el apellido Gasol. Tuvo claro que debía dejar el Barça y lo acogió Akasvayu Girona de Pesic donde se convirtió en un jugador importante a pesar del deseo del Barça de repescarle.

Lograba sus primeros reconocimientos como MVP y el título de la FIBA Eurocup como líder indiscutible. Sería en la siguiente temporada, la 2007-08 donde dominó por completo la Liga con 11 jornadas de MVP, para ser elegido el mejor jugador sin discusión de la Liga.

Los Grizzlies, el pasaporte al éxito para Marc

La NBA esperaba a un Marc que acababa en los Memphis Grizzlies, curiosamente donde su hermano empezó su carrera y propiciando que los Grizzlies lograsen sus derechos tras traspasar a su hermano a los Lakers y logrando sus derechos. Era el noveno español en la NBA.

Marc Gasol marcó una época en los Grizzlies a los que llevó a los play-offs y a tres All Star / EFE

Enseguida Marc se convirtió en un jugador clave de esos Memphis que no paraban de crecer, logrando reconocimientos personales que ya le llevaron al All Star de Orlando en 2012 siendo el año siguiente, el Mejor Defensor de la Liga y considerado en el segundo quinteto de la NBA

Marc lideró a unos Grizzlies lanzados con el mejor inicio de su historia (21-4) y con Marc, de nuevo All Star, aunque esta vez en el equipo titular, como su hermano Pau, y que propició una de las fotos icónicas en la historia del All Star de la NBA con los dos hermanos en el salto inicial en Nueva York. Haciendo pareja interior con Zach Randolph, volvería al All Star por tercera vez en 2017.

Marc y Pau Gasol realizan el salto inicial en el Partido de las Estrellas de 2015 / EFE

Llegó el anillo con los Raptors

Su etapa en Memphis llegó a su fin, para ser traspasado a Toronto Raptors el 7 de febrero de 2109 a cambio de Jonas Valanciunas, Delon Wright y CJ Miles. Un golpe de suerte que le llevó a un equipo campeón de la NBA al imponerse a Golden State Warriors. Marc ya tenía su anillo.

Aunque su carrera aún le llevaría a un tercer equipo en 2021, siguiendo la estela de Pau, los Angeles Lakers, donde desgraciadamente, no encontró la felicidad y en su cabeza ya rondaba la vuelta a casa mientras renacía a distancia el Bàsquet Girona.

Marc cerró su etapa profesional en los Lakers donde no contó con la confianza de los técnicos / EFE

Éxitos con su hermano Pau en la selección española

Mientras disfrutó del éxito en la NBA, también lo compartió con su hermano en la selección española donde arrancó con el título mundial de 2006 alternando con éxitos en el Eurobasket (dos oros, una plata y un bronce) dos subcampeonatos olímpicos (2008 y 2012). La culminación sería el oro logrado en el Mundial de China, aunque cerraría su etapa con 'La Roja con un amargo sexto puesto en los Juegos de Tokio en 2021.

Era momento de volver a casa, y lejos de optar por seguir su carrera en un equipo de Euroliga como el Barça, decidió que la mejor opción era hacerlo en el Bàsquet Girona, su equipo. Arrollló en la Liga LEB Oro para liderar al cuadro gerundense a la Liga Endesa, en la que participó el año pasado con Aíto en el banquillo. Su última contribución en la pista fue dejar al equipo en ACB.

Marc Gasol se ha desvivido en el Bàsquet Girona, como jugador y presidente / Diari de Girona

Con 38 años, decidió que iba a resultar más efectivo para el Bàsquet Girona en lo despachos que en el campo, y su gestión, rodeado de la gente que siempre le fue fiel, ha permitido al equipo asentarse mientras pensaba en su futuro. El deportivo lo cerrará este miércoles, aunque tiene toda una vida por delante para seguir aportando su trabajo y experiencia al servicio del basket y las causas solidarias, su otra gran pasión junto a su esposa y dos hijas.