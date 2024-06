¡El Bayern atrasa la renovación de Kimmich!

El Bayern ha decidido congelar las negociaciones para renovar a Kimmich hasta después de la Eurocopa. El director deportivo del club bávaro, Max Eberl, habría hablado ya con el futbolista para confirmar el deseo del Bayern en seguir contando con su presencia en la plantilla pero atrasando las conversaciones hasta pasada la Eurocopa, según confirma 'Bild'. El hecho de retrasar durante un mes el futuro del jugador puede condicionar su decisión y también descartar alguna de las opciones que tiene encima de la mesa.

El Bayern le habría confirmado ya a Kimmich que cuenta con él y el futbolista también tiene claro que prioriza su continuidad en el club alemán, dónde se siente a gusto y estaría contento con la llegada de Kompany como nuevo entrenador. Pese a todo, el futbolista desea saber qué proyecto deportivo le espera en Múnich, su rol sobre el terreno de juego y la oferta económica final. Kimmich está ante su último contrato fuerte de su vida profesional y espera que las cantidades sean superiores a lo que está percibiendo actualmente.

El futbolista se quedaría así colgado durante unas semanas y sin la posibilidad de tomar una decisión sobre su futuro, algo que no le ha gustado, pero esperará al Bayern para conocer de primera mano la oferta final que le presenten. De hecho, es el propio futbolista el que negocia ya que no tiene representante y hasta el momento no ha habido propuesta alguna encima de la mesa. Llegará en el mes de julio cuando se decidirá todo.

El Barça sí ha hablado con Kimmich y está a la espera de su decisión definitiva. Se le presentó una primera propuesta económica que el jugador ha rechazado y todo dependerá ahora del movimiento final que realice el Bayern, un club que desea rebajar masa salarial durante el verano. En el caso de que no haya acuerdo, el Bayern la abrirá las puertas para concretar un traspaso porque acaba contrato en el 2025 y no desean que salga libre.

El entrenador del Barça, Hansi Flick, mantiene una muy buena relación con Kimmich y espera poder convencerle. En el Barça creen que este retraso en las negociaciones con el Bayern, incluso, puede ser favorable a sus intereses porque el club blaugrana no podrá realizar movimientos de calado en el mercado hasta que solvente sus problemas de límite salarial. El Barça espera poder entrar en la regla del 1-1 a finales de junio y a partir de ahí se debería concretar alguna venta para comenzar a realizar fichajes. Kimmich es una de las prioridades de la dirección deportiva y el nuevo entrenador ya que la posición de pivote es prioritaria y se le considera un fichaje estratégico.