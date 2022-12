Pedro Martínez: "Ante las dificultades, lo importante es ver qué hacer para cambiar la dinámica"

El entrenador del Baxi Manresa atiende a SPORT para repasar un 2022 de contrastes para su equipo Martínez: "Por encima de ganar o perder, lo que me gusta es ser entrenador de jugadores"

El complicado arranque de temporada que está sufriendo Baxi Manresa es la clara demostración de que en el mundo del baloncesto, nada es eterno, y que la mayoría de equipos están obligados a reinventarse verano tras verano para volver a ser competitivos.

Al frente del conjunto del Bages sigue un Pedro Martínez optimista y confiante en poder enderezar el rumbo de un equipo que vive horas complicadas en este final de 2022, pero cuyo recuerdo de las hazañas logradas en la primera mitad del año, con la presencia en la Copa del Rey y los Playoffs de la ACB y el histórico subcampeonato en la Fiba Champions League, sigue todavía vigente.

Martínez (Barcelona 1961) cuenta con más de 30 años de experiencia en los banquillos de la Liga Endesa, y además de analizar el momento actual de su equipo y de cuáles pueden ser las claves de cara a la segunda mitad de temporada, desvela los 'secretos' que le siguen haciendo disfrutar día tras día de su profesión.

Pregunta: Me gustaría arrancar con un balance personal de este 2022 que dejamos atrás

Respuesta: Todo correcto, sin ninguna novedad y todo bien a nivel personal. Y a nivel profesional, involucrado e intentando hacer mi faena lo mejor posible en Manresa.

¿La palabra montaña rusa puede definir un poco lo que ha sido este año para Baxi Manresa?

Es un año con dos temporadas. Todos coincidimos que el final del curso pasado fue un momento muy bueno en cuanto a resultados y crecimiento del club y en cambio el principio de esta, pese a que hemos trabajado igual y el esfuerzo ha sido el mismo, los resultados, desafortunadamente no son comparables. Los resultados influyen en el estado de ánimo y en las sensaciones, pero intentamos estar estables y de la misma manera que la temporada pasada sacábamos pecho de como estaba el equipo, pero eramos conscientes de que no siempre las cosas irían bien, ahora estamos en el otro lado, no pensamos que todo sea un desastre y que todo irá mal siempre. Tenemos que confiar en nosotros mismos y poner la mejor cara posible ante las dificultades que ahora tenemos.

Cuando regresaste a Manresa, ¿eran objetivos, en esta nueva etapa en el club, lograr clasificarse para la Copa del Rey o el Playoff ACB tal y como hicistéis el curso pasado?

La verdad que no, aunque realmente siempre aspiras a lo máximo y si tienes suerte con los jugadores que fichas y todo viene de cara, siempre hay un equipo ACB que siempre está muy por encima de sus objetivos iniciales y del presupuesto que tiene. La temporada pasada nos tocó a nosotros, pero la historia también dice que es muy difícil que ese equipo repita. Nosotros ya sabíamos que este año sería más difícil, lo supe en cuanto vi que teníamos que hacer demasiados cambios, ya lo daba por hecho. Sí que es verdad que no esperaba tantas derrotas como hemos tenido en esta primera parte de la temporada, pero no mantener el nivel de la pasada temporada sí que creía que era lo normal.

Pedro Martínez, confiado en darle la vuelta a la situación actual del Baxi Manresa | EFE

Bilbao también ha sido una ciudad importante para el equipo este año. ¿Qué recuerdos guardas de aquellos días y de la marea de aficionados que inundó la capital vizcaína?

Fue un gran momento junto con ir a Granada para disputar la Copa del Rey o jugar el Playoff ACB. También ganamos la Lliga Catalana. Fueron recuerdos muy buenos, pero tampoco le damos muchas vueltas, es algo que ya pasó y ahora estamos ante otra realidad que tiene menos momentos buenos que el curso pasado, pero que también los tiene. Es estimulante y tenemos que darle una buena respuesta.

¿Consideras la temporada 21/22 como una de las más felices y en la que más has disfrutado como entrenador?

Por el hecho de ver a tanta gente alrededor nuestro feliz, sí. Llevo muchas temporadas y ha habido de todo, y tengo el recuerdo de otras temporadas que también han sido muy buenas. Pero sí que es verdad que ver a la gente de Manresa tan feliz y ver a los jugadores disfrutando tanto del trabajo que hacíamos estuvo muy bien. También hubo algún momento complicado el año pasado, y ni la temporada pasada todo fue fantástico ni en esta todo es un desastre. Al final, está muy bien cuando eres entrenador o jugador profesional. Cuando ganas, parece que lo disfrutas más, pero cuando no ganas también lo tienes que disfrutar porque somos privilegiados de la faena que hacemos. Lo importante es superar adversidades, la temporada pasada superamos muchas, y en esta, pues más. Ese es nuestro reto y en ello estamos, sabiendo que no será fácil.

¿Recuerdas alguna temporada con un inicio con tantas dificultades como la que os está tocando vivir?

Sí, esto pasa, pero es verdad que hemos tenido la mala suerte de que todas las lesiones han sido en la misma posición. Pero los equipos y los clubes tienen dificultades, y lo importante no es hablar mucho de ellas, sino ver que se puede hacer para cambiar la dinámica. Entre todos lo estamos intentando, hemos tenido que hacer cambios en el equipo que ojalá no hubiésemos tenido que hacer, pero esto forma parte de las dificultades. Sí que es cierto que cuando te toca vivirlas parecen más grandes y que solo las tienes tú, pero no es verdad.

¿Cómo destacas la importancia y el papel de los jugadores que siguen respecto a la pasada temporada y que están viviendo un escenario diferente respecto al del curso pasado?

Al final, el deporte de equipo tiene muchos retos individuales. Y esos desafíos personales tienen que sumar para el reto del equipo. Los retos individuales son mantener el nivel y adaptarte a compañeros nuevos. A jugar quizá de una manera diferente a la que se hacía el año pasado para adaptarnos a los jugadores que tenemos y acoplar a estos nuevos jugadores también en la ACB. Los que cuentan con más experiencia o que ya llevan más tiempo en el club tienen un reto en este sentido. Creo que lo están intentando y al final lo lograremos sacar adelante, aunque en el camino sufriremos mucho.

¿Qué es aquello que, más de 30 años después de tu debut como entrenador en la ACB, te hace mantener la llama viva, la ilusión y las ganas por tu trabajo?

Te diría que el hecho de ser entrenador de jugadores. A mí lo que me gusta es entrenar, me gusta motivar a los jugadores, hacerlos mejorar, que se esfuercen y prepararlos para la competición. Es lo que más me gusta, por encima de ganar o perder que evidentemente forma parte del camino. Sufres mucho cuando pierdes y te alegras un montón cuando ganas, pero lo que me da la motivación es el contacto con los jugadores.

¿Han cambiado muchas cosas del Pedro Martínez entrenador que está acabando este 2022 con el de principios de los años 90?

Sí, seguro. Vitalmente, ahora veo las cosas de manera diferente. Con el paso del tiempo, lo que antes era más prioritario ahora lo es menos y vitalmente vas cambiando, forma parte del ciclo de la vida. Y como entrenador, el baloncesto es un juego que está en constante evolución y creo que el gran mérito para un entrenador que lleva muchos años es su capacidad de adaptación, más allá de sus conocimientos y que éstos pueden ir variando y siempre hay que intentar reciclarse. Y adaptarse significa cambiar, no hacerlo mucho, pero sí en la forma de entrenar, de comportarte, o de transmitir las ideas, que no es igual que hace 32 años, y que seguro será diferente de aquí a cinco o diez años.

Pedro Martínez, en un partido con el Baxi Manresa | EFE

¿Qué esperas de 2023 y de la segunda parte de la temporada?

En cuanto a la segunda parte del curso, espero que reaccionemos, necesitamos hacerlo. Estamos en una mala situación en la clasificación y espero que reaccionemos, en eso estamos trabajando. Y en cuanto a 2023, seguir entrenando, que es lo que me gusta.

¿Qué deseos tienes para el próximo año?

Un deseo profesional sería que Manresa no pierda la categoría. Y en cuanto a lo personal, que la gente de mi alrededor tenga salud.