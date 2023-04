El Madrid se medirá al Maccabi pensando más en el cruce del play-off

"Debemos centrarnos en lo importante para llegar a la Final a Cuatro", dijo el técnico blanco "Con todos los equipos posibles puedes ganar y con todos puedes perder", observó el entrenador del Real Madrid

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, valoró ser el equipo con más victorias, junto al Olympiacos, antes de la última jornada de la fase regular de la Euroliga, para añadir que no se deben "confundir" y centrarse "en lo más importante que es la ventaja de campo para intentar llegar a la Final a Cuatro".

"Tratamos de dar importancia a todos los partidos pero a veces se disipa esa atención. Los jugadores no son ajenos a la realidad y hemos tenido un mes de marzo durisímo. Cada partido cuenta, pero quedar primero tiene un valor relativo", dijo Mateo.

Pese a no haber ninguna eliminatoria del playoff decidida, la Euroliga no tendrá una última jornada unificada. "Es un poco extraño, pero nosotros nos dedicamos a jugar y ya está. Aunque para gustos los colores, creo que todas esas cosas no nos deben afectar. El rival que nos toque, será. Elegir siempre me ha parecido regular. Con todos los equipos posibles puedes ganar y con todos puedes perder", observó el entrenador del Real Madrid.

Sin Williams-Goss en TelAviv

El técnico sólo dejó claro que Nigel Williams-Goss no viaja a Tel Aviv. "Tenemos gente que está empezando a volver como Rudy Fernández, que casi está repuesto de la gripe, Williams-Goss y Sergio Llull. Están ya entrenando con el grupo. Williams-Goss no viaja", comentó.

La dureza de la Liga Endesa y de la Euroliga "son de un nivel tremendo" para Mateo por "el nivel de los equipos y porque la Euroliga desgasta mucho". "Debemos ser duros física y mentalmente cuando llegue el momento", subrayó.

"No recuerdo una fase regular de la Euroliga con tantísima dureza e igualdad. Estamos en la última jornada y no están definidos los cruces", siguió el técnico.

Contra el Maccabi, en la ida, el equipo hizo un gran partido.

"Jugamos bien, ganamos por 33 (98-65), metimos 18 triples. Teníamos bajas, que solventamos muy bien. No va a ser así en Tel Aviv. Sabemos como es su campo y la presión de sus aficionados", apuntó.

"Lorenzo Brown y Wade Baldwin son sus estiletes ofensivos y reparten 12 asistencias, son grandes generadores. Tienen otros grandes jugadores como Colson, Cohen, Hilliard y dos pívots importantes con un Nebo muy resolutivo", siguió.

"Esperamos un Maccabi muy intenso. Debemos igualar esa intensidad y saber que en Tel Aviv no es fácil ganar", finalizó Chus Mateo.