El Madrid llega "preparado" a la cita de cuartos ante el Partizán

"Un playoff es como una partida de ajedrez y llegamos preparados", asegura el técnico del Madrid, Chus Mateo "Ellos anotan fácil. Tienen jugadores de mucho talento en el uno contra uno", comentó el técnico sobre el Partizán

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, se mostró tranquilo y confiado de cara "al momento más duro y exigente de la temporada", los 'playoffs' de la Euroliga, que definió como "una partida de ajedrez" a la que, dijo, llegan "preparados y al cien por cien".

"Todo el mundo entiende que es el momento más duro y exigente de la temporada y espero que nos vaciemos y que cuando acabe cada partido y la eliminatoria todos demos lo máximo, y que como bloque estemos unidos y juntos", dijo Mateo.

El Partizán jugó el viernes, el Barcelona, que juega el miércoles, lo hizo en Liga Endesa el sábado, mientras que el Madrid apenas tendrá 48 horas de descanso.

Partido importantísimo

"No es cuestión de plantearse si nos ha faltado cariño o no. Nos toca jugar un partido importantísimo. No es momento de planearse si podríamos haber jugado el sábado o el domingo por la mañana. Ayer nos acostamos a las 2.30 de la madrugada -tras llegar de Badalona- pero estamos recuperados y todos al cien por cien", recalcó el entrenador.

Vincent Poirier todavía no está, pero, quizá, podría aparecer en algún momento del playoff. "Vamos a ver a ver como evoluciona Poirier. Una apendicitis no es poca cosa. Les exigimos mucho a estos chicos. No son superhéroes, aunque algunas veces lo parece por dedicación, trabajo y esfuerzo. Todos quieren estar y todos vamos a hacer todo lo posible", apuntó.

La manera de afrontar una serie al mejor de cinco partidos fue otra de las cuestiones que abordó el técnico. "Hay que preparar el primer partido. No es lo mismo firmar un 2-0, jugar en casa. Las dinámicas son importantes. Sería absurdo pensar más allá del primer partido. Tenemos una cita muy importante con nuestra afición. Queremos jugar bien el minuto 1 después el 2 y el 3. Esa es la manera de afrontarlo", declaró.

"Obradovic es un referente"

Zeljko Obradovic, entrenador del Partizán, el más laureado de la competición que consiguió en nueve ocasiones, es, para Mateo, "un fuera de serie". "Es un referente para los que aspiramos a ser buenos entrenadores. Siempre lo he admirado. Es una fiera del banquillo. De todas formas, al final de lo que se trata es de que los equipos estén bien, que no haya dudas y que todos estemos a una. Los jugadores son los protagonistas del juego", explicó Mateo.

Para el técnico, un playoff es como una partida de ajedrez. "Da vértigo pensar más allá del primer partido. Cuáles son las virtudes del rival, cuáles sus defectos. Por dónde entrar. Un playoff es como un partida de ajedrez y pueden cambiar mucho las cosas. No nos podemos distraer pensando en Belgrado. No toca. Estamos en Madrid", subrayó.

Sobre Walter Tavares, fundamental durante toda la temporada, más con la lesión de Poirier y sin relevo natural, señaló: "Sabemos de la importancia de Tavares para el equipo y lo que significa para el rival. Hablamos mucho y tratamos de mejorar ciertas cosas. Estoy absolutamente convencido de que va a hacer un playoff extraordinario", comentó.

Partizán, con mucho talento

"Ellos anotan fácil. Tienen jugadores de mucho talento en el uno contra uno. También es verdad que encajan muchos puntos. Por ahí pasa una parte del éxito, debemos ser constantes en la defensa y en ataque. Anotan de forma compulsiva", explicó Mateo.

"Me preocupa solamente que disfrutemos del momento que tenemos, es una oportunidad muy buena para disfrutar del esfuerzo, de dejarnos el pellejo. Habrá jugadores que harán un trabajo menos vistoso. Los que estén en la cancha tienen que darlo todo y salir con la sensación que no se han dejado nada", indicó Chus Mateo.