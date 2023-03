El campeón de Copa prolonga su fiesta con un repaso al Girona

El Unicaja se lució con un 94-70 para despachar a los catalanes Darío Brizuela se apuntó 22 puntos y Kendrick Perry 16

El Unicaja, flamante campeón de la Copa del Rey, redobló la euforia por su título y entusiasmó a su afición con una victoria dominante ante el Bàsquet Girona (94-70) con el protagonismo anotador de Darío Brizuela (22 puntos) y del estadounidense Kendrick Perry (16), con lo que redondeó un sábado histórico con un homenaje prepartido y récord de asistencia en las gradas en Liga ACB.

FICHA TÉCNICA Liga ACB UNI 94 ________________ 70 GIR ALINEACIONES Unicaja (22+19+31+22) Díaz (9), Kalinoski (-), Barreiro (6), Thomas (7), Kravish (4) -quinteto inicial-, Brizuela (22), Carter (3), Perry (16), Osetkowski (10), Ejim (9), Sima (8) y Saint-Supery (-). Bàsquet Girona (16+19+18+17) Colom (4), Taylor (8), Miletic (15), Hanzik (-), Marc Gasol (8) -quinteto inicial-, Fjellerup (8), Prkcin (5), Vila (-), Figueras (2), Hill (17), Garino (1) y Sorolla (2). Árbitros Juan Carlos García, Francisco Araña y David Sánchez. Incidencias Partido de la vigésima primera jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, que se llenó con 10.602 espectadores. Antes del comienzo hubo una ceremonia de homenaje por el título de Copa del Rey logrado por Unicaja en Badalona, que presidió el parqué, y se desplegó una lona conmemorativa en el techo del pabellón.

Tras la ceremonia en la que se honró a los campeones de Copa, el conjunto entrenado por Ibon Navarro, que se afianza en la quinta plaza de la Liga Endesa, salió con mucha concentración al parqué y fue una jugada de '2+1' de Perry lo primero que convirtió, aunque fue Brizuela el timón de su equipo en el primer cuarto con sus 11 puntos.

El Girona, dirigido por el extécnico cajista Aíto García Reneses, tuvo en Jeremiah Hill su punto de equilibrio en ataque. Sus ocho puntos fueron claves para mantener a flote a los suyos para el segundo acto, al que llegaron con una desventaja de seis tantos (22-16, m.10).

El Unicaja se mantuvo como un torbellino difícil de parar, jugando en ataque al ritmo que impone siempre Kendrick Perry, aunque también le ayudó con sus penetraciones Alberto Díaz, quien no sólo destacó como especialista defensivo y ofreció acierto exterior.

Entonces apareció el mejor Quino Colom en la dirección, justo en el momento en que el Girona lo necesitaba (39-34, m.18), y, tras unos malos ataques locales bien contrarrestados por la defensa catalana, el Bàsket Girona logró llegar al descanso con algo de vida (41-35, m.20), una reacción que luego el Unicaja se encargó de frenar.

Y es que el tercer cuarto del equipo malagueño ya fue meteórico, terminó con un parcial de 31-18 demoledor para las opciones del Girona, que solo encontraba la regularidad en las acciones del pívot serbio Dusan Miletic, lo que fue claramente insuficiente ante el gran acierto de los malagueños desde la línea de triples con Barreiro, Ejim o Brizuela.

La ‘Marea Verde’ se contagió de las canastas de su equipo y el Carpena fue otra vez una caldera, aunque esta vez con 10.600 almas, récord de la temporada actual con un lleno absoluto que el Unicaja se encargó de justificar.

Un mate a la carrera del pívot Yankuba Sima ante el equipo de su ciudad natal, al más puro estilo del griego de la NBA Antetokounmpo, y un '2+1' del ala-pívot estadounidense Dylan Osetkowski colocaron al Unicaja a 13 de distancia y así, entre errores del Girona y el estado de forma sublime de los cajistas, el equipo malagueño amplió su renta hasta los 20 puntos a falta de 7:15.

Ibon Navarro aprovechó para dar minutos al base de 16 años Mario Saint-Supery, del que ya ha destacado en varias ocasiones que debe dar un paso al frente en estos próximos partidos ante la necesidad de la rotación por la reciente lesión del alero bosnio Nihad Djedovic.

Su canasta no llegó, pero sí las de otros compañeros como el estadounidense Will Thomas para terminar la faena (94-70 al final), aniquilar a un Girona que no pudo resarcirse de un mal tercer cuarto y seguir entre los cinco primeros de la liga.