Mumbrú: “No solo hay que tener ganas, hay que estar preparados porque aquí no hay red”

El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, advirtió antes de disputar este jueves los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Dreamland Gran Canaria que no basta con tener ganas, porque todos las tendrán, al tiempo que dijo que deben estar preparados para jugar “sin red” y que van a Málaga con la máxima ambición.

“El equipo llega con muchas ganas e ilusión, pero los ocho equipos llegan igual, así que no solo habrá que tener ganas e ilusión, sino estar preparados para saber que es el torneo del KO, que no hay red y que, si no estás bien, te vas a casa”, afirmó.

Mumbrú, conocedor de la dificultad de la Copa

“No me conformo con nada que no sea ir pasando partidos”, aseguró el técnico en una rueda de prensa. “Sabemos de la dificultad de la Copa. El Valencia, que tiene casi cuarenta años de historia, solo ha ganado una, pero la ambición es máxima y esperamos poder estar a la altura y poder estar allí muchos días”, apuntó.

Mumbrú destacó que una vez en el torneo no importa tanto lo que se haya hecho antes. “La Copa se la lleva el equipo que está mejor el fin de semana, no durante todo el año. Por eso todo el mundo tiene mucha ilusión y es el torneo más bonito, porque el equipo que esté bien el fin de semana es el que se lleva la Copa”, señaló.

Incógnita con Brandon Davies

El técnico recordó que históricamente los cuatro o cinco primeros minutos de los primeros partidos son “de mucho desacierto” por todo lo que envuelve a la Copa y que deben saber gestionar todas las emociones. “Aumenta el estrés y la presión y es importante cómo seamos capaces de llevar todo ese movimiento”, reflexionó Mumbrú, al tiempo que incidió en que no es segura la participación de Brandon Davies y resaltó que sin él, y con la baja segura de Boubacar Toure, volverían a estar sin pívots, con la “importancia” que tienen en su juego.

“Brandon aún no ha podido entrenarse con nosotros, vamos a ver si haciendo un esfuerzo puede estar y, si no, estaremos los que estemos y los doce estaremos a tope. Nos gustaría llegar con todos los efectivos y sin lesiones y habrá algunas dudas y alguno que no podrá asistir”, constató.

Elogios a Gran Canaria

Mumbrú recordó que el Gran Canaria es el actual campeón de la Eurocopa, destacó la contundencia de su juego interior y la anotación de su línea exterior. “Son capaces de cerrar un partido desde la línea de tres y tienen dos bases que son capaces de hacer jugar al equipo”, señaló.

El técnico admitió que supone una motivación que en la encuesta oficial del torneo no se les dé como favoritos para el cruce. “El cabeza de serie es Gran Canaria, que está jugando muy bien y nos ganó en casa hace tres semanas. Sabemos que será complicado. Estaremos preparados para competir”, señaló.