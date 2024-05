Guardiola se descarta para el banquillo del Bayern

El Bayern está a la búsqueda de entrenador para la próxima temporada desde que el pasado 21 de febrero hiciera oficial que Thomas Tuchel dejaría su banquillo a final de temporada. Y a pesar de que el de Krumbach dejó recientemente la puerta abierta a un giro de 180 grados en los acontecimientos, la realidad es que el club bávaro sigue deshojando la margarita.

A los de Múnich se le han caído tres de las opciones que barajaban, ya que Xabi Alonso ha confirmado que cumplirá su contrato con el Bayer después de hacer historia en el club de Leverkusen y Julian Nagelsmann y Ralf Rangnick también seguirán al mando de la selección de Alemania y de Austria, respectivamente.

Así las cosas, el diario 'Bild' ha deslizado este martes, en vísperas de la vuelta de las semifinales de la Champions League contra el Real Madrid, la posibilidad de que Thomas Müller, formado en las categorías inferiores del club bávaro y que cumple su decimosexta temporada en el primer equipo,se convierta en entrenador-jugador la próxima temporada.

Las dificultades para encontrar un relevo habían sembrado los rumores de un posible regreso de Pep Guardiola, apoyado en algunas noticias aparecidas en Inglaterrra sobre la posibilidad de que el técnico catalán estuviera planteándose no cumplir el año de contrato que le queda en el Manchester City y una información de 'Bild', que recordaba que el técnico catalán mantiene casa en Múnich y una buena amistad con Karl Heinz Rummenigge, consejero del club bávaro.

También algunas declaraciones del actual director deportivo, Max Eberl, y del ex capitán del Bayern y ahora comentarista de 'Sky', Lothar Matthäus habían alimentado esta posibilidad. Así como los rumores en Inglaterra sobre la

Eberl lanzó un enigmático mensaje: "Aprendí en mi vida algo que no siempre fue fácil: cuando se cierra una puerta se abre otra que no esperabas que se abriera". Mathäus sentenció: "Sería un gran entrenador que haría brillar el Allianz Arena", aunque el exfutbolita aclaró a continuación que "No apostaría por Guardiola en las casas de apuestas".

El propio Guardiola se encargó de disipar esta posibilidad recientemente, asegurando que está muy contento en el banquillo sky blue y que no tiene intención de romper su contrato que le une hasta 2025. "Creo que es solo una cuestión de tiempo y elegirán al adecuado", explicó el catalán sobre el próximo inquilino del banquillo del Bayern.

Ahora ha sido el entorno de Guardiola el que ha confirmado que el técnico del Manchester City no regresará a Múnich, al menos esta temporada. Así lo ha desvelado 'Sky', que ha confirmado que el técnico catalán cumplirá su contrato con el campeón inglés.