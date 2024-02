Chus Mateo: "La Copa es un trofeo en el que cualquiera de los ocho puede ser campeón"

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, consideró que cualquiera de los ocho equipos participantes en la Copa del Rey, incluido el suyo, "puede ser campeón", al tiempo que aseguró ser consciente de la dificultad del mismo y defendió que la presión se la cuelgan ellos.

"La presión es la que nos colgamos nosotros. Nos ponemos presión por llamarnos como nos llamamos y porque queremos hacer las cosas bien, porque queremos agradar a los nuestros. Queremos obtener la satisfacción de refrendar un buen trabajo con un título", declaró en la rueda de prensa previa.

"La presión se siente siempre y es la que te pones tu. La gente tendrá su idea, pero nosotros queremos hacerlo bien y esa presión nos la ponemos nosotros porque somos ambiciosos y tenemos hambre de ganar. Tengo muchas ganas de que salga bien, estoy muy ilusionado, pero conozco la dificultad de un trofeo en el que cualquiera de los ocho puede ser campeón", añadió.

La valoración sobre el formato de la competición

Del nivel de los aspirantes, apuntó: "Todos se preparan para poder ganar y dar la sorpresa. Los tapados tienen su opción y lo saben y los que no, saben que si no hacen un buen partido se pueden marchar. Es el formato y el nivel de los equipos con los que te enfrentas, que es grandísimo. Hay equipos que saben que la posibilidad de ganar está cerca porque tienen que ganar tres partidos. Van a tratar de hacerlo con uñas y dientes. Todos tienen su opción".

Los peligros de UCAM Murcia

Los blancos se estrenarán ante el UCAM Murcia en cuartos de final: "Nos enfrentamos a un equipo que no te deja jugar fácil, que te impide la circulación de balón, que defiende y rebotea muy bien, que tiene muchos puntos en la pintura, agresivo de cara al aro... tiene muchos recursos, está jugando a un nivel extraordinario este año. Ha hecho méritos de sobra para estar en la Copa y tenemos que centrarnos mucho en hacer nuestro juego pero sabiendo sus fortalezas, que son muchas".

"Tienes que pasar al Murcia, cometeríamos un error enorme si pensamos más allá de mañana. El Murcia es un rival suficientemente difícil, y sería un error no respetarle. Tenemos que respetar a todos, todos se preparan y tienen su opción. Cometeríamos el primer error si eso se nos pasa por la cabeza. Lo que viene después no lo sabemos. Primero es el Murcia y a ellos es a los que tenemos que pensar en ganar. Luego ya vendrá lo siguiente, si es que viene", añadió.

Un balance satisfactorio

En relación al momento de forma que atraviesan, declaró: "Si tenemos en cuenta que hemos jugado 50 partidos y que hemos perdido siete, diría que no es mal balance global. Las dinámicas muchas veces son importantes, pero en la Copa nunca se sabe. Estoy muy contento con cómo se están haciendo las cosas. Llegar a la Copa bien o mal no creo que sea determinante para ganarla".

"El torneo de las sorpresas"

"A veces un equipo en la Copa no se encuentra bien en el primer día, pero va pasando. Y empieza a encontrar las sensaciones en la semifinal o en la final. Hemos visto muchas Copas del Rey y por eso se le llama el torneo de las sorpresas. Llegar de una manera u otra no garantiza nada, hay que centrarse solo en el primer partido. No podemos pensar que hay que levantar el trofeo. El pasado es pasado, los partidos buenos en los tres primeros meses... ¿quién se acuerda?. La Copa y el partido de Murcia es lo que hay", expresó.