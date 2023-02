La Copa más ilusionante para la Penya

El equipo verdinegro acoge la competición en el Olímpic con muchas ganas y motivación para hacer un gran papel Durán: "Jugar en casa nos debe dar tranquilidad y no presión"

Badalona ya respira Copa del Rey y está preparada para acoger uno de los torneos más especiales del año, una competición que vuelve a la ciudad catalana 38 años después. Con el Olímpic ya preparado para albergar durante cuatro días el primer título de 2023, el Joventut realizó el tradicional 'Media Day' con la prensa, como previa a su participación en el torneo que tendrá lugar este próximo viernes a las 21:30h (CET) ante Baskonia, en el partido que cerrará los cuartos de final.

El pabellón badalonés se ha puesto 'guapo' para la Copa, con distintas mejoras que no pasan desapercibidas como por ejemplo en la iluminación, que auguran un mejor ambiente en una instalación preparada para recibir a más de 12.000 aficionados. Llamativo también es el parquet en el que se jugarán los siete partidos, ya que encima del habitual que tiene el Olímpic, se ha instalado el del Wizink Center, el que utiliza el Real Madrid en sus partidos. Las canastas también serán diferentes a las que utiliza el Joventut.

El mensaje de "ilusión" se repite en la totalidad de la plantilla verdinegra, pero Guillem Vives va más allá con lo que para él supone jugar la Copa en casa: "Desde que se anunció que sería en Badalona ya estábamos expectantes y por fin ha llegado el momento. No me quiero cambiar por nadie del mundo, quiero vivirlo, me siento un privilegiado". Un Vives que también afirma que el equipo no debe pensar más allá del viernes y del partido ante el conjunto vitoriano.

"Baskonia está en un buen momento de forma y veremos que retos nos plantea el partido, pero a nivel de ambición y lucha dudo que nos ganen. No podemos permitirnos gastar más fuerza en pensar más allá del viernes, y más en nuestro caso, una Copa de tres días", reivindica el capitán, un Albert Ventura especialmente ilusionado por la disputa del torneo en la ciudad. "Para mí es un orgullo ser de Badalona y que se puedan organizar estos eventos. En casa perdemos pocos partidos y hay que darlo todo para que el Olímpic nos lleve en bolandas".

Miguel Allen, jugador del Joventut | David Ramírez

Tras haber vestido la camiseta verdinegra en la Minicopa, Miguel Allen se estrenará en una Copa del Rey. El joven talento del Joventut está listo para lo que el equipo necesite: "Con muchas ganas e ilusión de devolverle al Joventut toda la confianza que puso en mí en su momento, cuando me trajeron para una Minicopa Endesa", confiesa. Además, añade cuál puede ser una de las claves en el partido contra el equipo de Joan Peñarroya: "Será complicado, pero con las ganas que tenemos, jugando físico y haciendo lo que cada uno tiene que hacer, podemos ganar el partido".

Ante Tomic | David Ramírez

Una temporada más, el líder del Joventut en pista está siendo un Ante Tomic incombustible, que sigue en un estado de forma envidiable a sus 35 años (36 este próximo viernes). "Me siento bien a nivel personal, no solo ahora, sino durante toda la temporada. El equipo llega en un muy buen momento, con una buena dinámica tanto en ACB como en Eurocup", admite. Además, también se 'moja' sobre el hecho de ir por el lado del cuadro distinto a Barça y Real Madrid: "Puede ser positivo, pero seguro que también lo piensan los otros tres equipos". Además, al preguntarle sobre un momento que no haya olvidado de la Copa en su dilatada trayectoria, Tomic se traslada hasta 2013, al clásico que vivió con la camiseta del Barça y que se acabó decidiendo en la segunda prórroga por un ajustado 108-111: "Fue uno de los mejores partidos que he jugado".

Y al frente del equipo, Carles Durán está con muchas ganas de que llegue el partido del viernes. "Estamos bien, ilusionados y con esa inquietud de empezar a jugar ya. Me gustaría creer que no estamos todavía en nuestro mejor momento, por todas las cosas que tienen que pasar. Es muy difícil estar siempre bien y perfecto, pero no tenemos ninguna excusa", reconoce. Además, también explica como debe encarar el equipo el hecho de jugar la Copa en casa: "Jugamos en el Olímpic, pero eso no nos debe meter presión, nos tiene que dar ilusión y estar tranquilos, sabiendo que rivales como Barça y Real Madrid, a priori, son los favoritos".

Carles Durán | David Ramírez

El entrenador verdinegro también explicó las aspiraciones con las que sale la Penya a esta Copa, con el partido ante Baskonia como primer objetivo a conseguir: "Las aspiraciones de la Penya se verán siempre y cuando gane a Baskonia. Yo creo que la Copa empieza cuando pasas los cuartos de final y el del viernes es el partido clave. Mirar más allá es un error", admite un Durán que desea que la Copa no tarde otros casi 40 años en volver a Badalona: "Es una oportunidad para que la ciudad acoja a corto plazo de nuevo estos eventos", concluyó.