Jasikevicius y Mirotic sacan el colmillo para recibir al Madrid

El entrenador y el capitán del Barça han repasado el momento del equipo en la previa del quinto clásico de la temporada Una victoria azulgrana serviría para abrir ventaja en la clasificación de ACB respecto a los blancos

Prácticamente sin descanso, y asimilando todavía que Zalgiris será el rival para jugar la Final Four de la Euroliga, el FC Barcelona encara una nueva jornada de Liga Endesa, aunque el de mañana (18:30h CET) no es un partido cualquiera: los azulgrana reciben en el Palau al Real Madrid, en el que será el quinto clásico de la temporada.

Tras la victoria ante Valencia Basket por 85-71 en la última jornada de la competición europea, tanto Nikola Mirotic como Sarunas Jasikevicius han comparecido ante los medios de comunicación en la previa del duelo ante los de Chus Mateo, a los que le arrebataron la segunda posición tras derrotar al equipo taronja.

Mirotic: "Siempre me 'mola' jugar ante el Madrid"

Para el capitán del Barça, los duelos ante el Real Madrid siempre son especiales, por el 'morbo' que supone el reencuentro con su antiguo equipo. "Siempre me 'mola' jugar un clásico. Tenemos en nuestras manos acabar la ACB en primera posición, pero mañana no hay que ganar solo por eso. Tendremos delante al Real Madrid y esperamos que la afición nos acompañe y podamos disfrutar con ellos", admitió el '33' del Barça.

"Estoy mejor que hace dos meses"

Tras un inicio complicado, en el que Mirotic no pudo estar con el equipo con sus problemas de aquiles, el hispano montenegrino ha reconocido que llega al tramo final de temporada, en el que se deciden los títulos, en un gran momento. "Estoy mejor que hace dos meses, tanto a nivel físico como mental. Estoy sano y he ido de menos a más, pero espero que la temporaqda acabe bien. Marzo fue un mes bueno, y quiero disfrutar del baloncesto y dar mi mejor versión", explicó.

Mirotic: "Estamos mejor que las dos últimas temporadas"

El Barça se jugará en estos dos meses los dos títulos más importantes del curso, y para Mirotic, el equipo llega mejor que en las últimas temporadas: "Es el tramo del año más bonito y hay ganas de hacerlo bien. Llegamos mejor que las dos últimas temporadas y tenemos que dar un paso más al frente, estar juntos y esperar que no haya lesiones", explicó un Mirotic que ante la pregunta de como encaraba las horas previas al partido, fue totalmente transparente: "De momento, solo he tenido tiempo de ir con mi familia a la Iglesia esta mañana".

Días emotivos para Saras por la disputa del Playoff de Euroliga ante Zalgiris

Por su parte, a Sarunas Jasikevicius se le vienen encima días importantes y emotivos a partes iguales. Con el aliciente de jugar un nuevo clásico ante el eterno rival, el entrenador del Barça no pierde de vista el Playoff de cuartos de la Euroliga ante Zalgiris Kaunas, 'su' equipo. "Todavía no he podido responder a todas las llamadas que recibí desde que supimos que Zalgiris era nuestro rival", ha bromeado el técnico azulgrana.

"Si dejas jugar a jugadores buenos, como son ellos, te matan"

Sobre el Madrid, Saras no considera que haya muchas diferencias entre el equipo entrenado actualmente por Chus Mateo, y el que dirigió Pablo Laso durante más de una década, y vuelve a advertir que en los clásicos, los pequeños detalles marcan la diferencia. "No se puede regalar nada, no pueden haber puntos fáciles. Se puede hablar de táctica, pero si perdemos muchos balones, el Madrid es un equipo que siempre se mete en partido. Si dejas jugar a jugadores buenos, como son ellos, te matan. Tenemos que trabajar mucho y disputar absolutamente todos los balones".

Saras, ambicioso: "Quiero ser el primero en todo siempre"

El preparador lituano también ha puesto sobre la mesa el poco tiempo de recuperación que hay entre partido y partido: "Hoy nos toca recuperar y ver vídeo, ya mañana prepararemos todo", ha explicado. Por último, Saras se ha mostrado muy ambicioso sobre la posibilidad de volver a acabar en primera posición la temporada regular en la Liga Endesa: "Para mí, lo más importante es ganar el siguiente partido. No vamos a especular, siempre quiero acabar lo más arriba posible. Yo siempre quiero el máximo, y aunque a veces no sea posible, es lo que busco. Quiero ser el primero en todo", concluyó.