Solo con Vesely no se puede ganar fuera en la Euroliga

La reacción azulgrana en la segunda parte y la extraordinaria actuación de Jan Vesely con 28 puntos no evitaron la derrota por 74-70 en la pista de un EA7 Olimpia Milano que no consiguió matar el partido pese a irse 47-28 al descanso y terminó sufriendo en el último cuarto. El problema es que con un jugador enchufado no basta y que tocó derrota al igual que en la primera vuelta en el Palau.

EA7 Olimpia Milano - Barça (baloncesto, Euroliga), 26/01/2024 EUROLIGA MIL 74 70 BAR Alineaciones EA7 OLIMPIA MILANO, 74 (23+24+10+17): Shabazz Napier (9), Shavon Shields (23), Devon Hall (8), Nicolo Melli (5), Alex Poythress (10) -cinco inicial-, Rodney McGruder (11), Diego Flaccadori (2), Kyle Hynes, Johannes Voigtmann (6). BARÇA, 70 (12+16+21+21): Tomas Satoransky (6), Darío Brizuela (2), Nikola Kalinic (9), Jabari Parker (11), Jan Vesely (28) -cinco inicial-, Rokas Jokubaitis (4), Willy Hernangómez (10), Nico Laprovittola, Oscar da Silva y Joel Parra.

Pese a la buena línea de resultados de los últimos tiempos, lo cierto es que en Europa el cuadro azulgrana venía de sufrir un importante correctivo en la pista del Anadolu Efes (98-74) y lo que se vivió en la primera parte en el Mediolanum Forum recordó bastante a lo sucedido en Estambul.

Laxo en defensa, sin ayudas efectivas y sin dureza bajo los aros, un bajito como Rodney McGruder anotó tres canastas debajo del aro tras sendos rebotes ofensivos. Además, en ataque Satoransky volvió a estar más espeso que una sopa sin caldo y la esperada vuelta de Laprovittola estuvo negado (-7 de valoración). Calma, el argentino estará a tope para la Copa del Rey.

Los primeros cinco minutos fueron parejos, con decisiones arbitrales discutibles favorables a los del tetracampeón Ettore Messina y con Jan Vesely como único argumento defensivo visitante. Al menos la defensa funcionaba (12-13 con seis puntos del checo, min. 6:06).

Sin embargo, el Barça entró en barrena en un avance de lo que estaría por llegar. El trabajo de McGruder y un triple del exbaskonista Shavon Shields dispararon a los italianos hasta un 23-12 al final del primer cuarto después de que el conjunto azulgrana no anotase en los últimos 3:54 minutos y de un parcial de 14-2.

Shavon Shields se dispone a anotar ante Jokubaitis / EFE

Lo del segundo cuarto fue un auténtico desastre, algo que suele coincidir en defensa con la presencia de Willy Hernangómez en la pista. Y la dinámica fue parecida a la del primer cuarto, ya que los visitantes aguantaron cinco minutos (32-22) antes de volver a caer en picado.

Es muy difícil hacerlo peor que en los cinco minutos siguientes, con 15 puntos encajados y solo seis anotados. Un 15-6 que recordaba al 14-2 del primer cuarto. Shields y Napier jugaban a placer y disparaban al Olimpia Milano hasta el 47-28 al descanso. Por cierto, que Nikola Mirotic vio el partido desde la grada, cada vez más cerca de regresar a las pistas.

Con 9/25 en tiros de dos y con una defensa indigna es imposible ganar partidos a domicilio en una doble cara inexplicable de un Barça que se sigue mostrando intratable y se convierte en un auténtico monigote durante demasiadas fases de los partidos a domicilio.

Había que cambiar muchas cosas y ese propósito de enmienda del vestuario se tradujo en una gran mejoría en todas las líneas pese a que el galo Mehdi Difallah seguía haciendo de las suyas con el silbato. Muchas pesas, mucho bíceps, mucha chulería y muy poco nivel. Cuatro técnicas señaló a los visitantes, al menos la mitad increíbles.

Lapro no estuvo afortunado en su regreso al equipo / EFE

Y el gran protagonista fue Vesely. El ex del Fenerbahçe se hartó de anotar para acercar al Barça hasta el 51-42 en plena remontada. No encontraban tiros los locales, pero ahí enlazaron dos triples en posición muy complicada de McGruder y de Shields que les dieron aire (57-46). El tercer cuarto acabó con 57-49 después de dos triples fallados por Lapro y por Sato.

Tampoco entraron con 59-51 a ocho minutos del final los triples de Kalinic ni de Laprovittola mientras el Olimpia Milano seguía liado en ataque. Por cierto, que el argentino se fue eliminado por cinco faltas, desacertado y muy falto de ritmo. El caso es que las cosas se habían complicado otra vez con 62-51 a 6:30 del final.

El Barça estaba muy desacertado, pero el regreso de Vesely y un triple de Satoransky alimentaron la remontada (67-58). Ahí cayó eliminado Brizuela con una doble técnica después un otro lamentable encuentro en el que aportó un -4 de valoración.

Las ganas azulgranas pese al desacierto derivaron en un 72-70 a 7.4 segundos del final tras un triple de Kalinic. Incluso hubo un amago de robo en el saque desde línea de fondo. Hubo falta sobre Shields y el de Kansas no falló. Al final, 74-70 en un partido que se tendría que haber ganado.

Pero claro, con un jugador que anota 28 puntos de 70... hay que pedir más al resto con mención especial para Brizuela, para Satoransky y para un Hernangómez que es diferencial solo a veces. Por no hablar de Da Silva. Y no jugaron ni Nnaji ni Paulí... Muy poquitas piezas.