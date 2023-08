Más savia NBA para el Barça de Grimau

El conjunto azulgrana cuenta con seis jugadores con pasado en la NBA, dos importantes recién llegados en esta nueva etapa de Grimau en el banquillo blaugrana Jokubaitis y Nnaji fueron elegidos en el draft y ya han jugado la Liga de Verano, a la espera de su oportunidad de dar el salto a la liga estadounidense

El nuevo Barça de Roger Grimau contará con hasta seis jugadores con pasado en la NBA, dos de ellos españoles –y que podrían llegar a siete si finalmente fichan a un escolta estadounidense

Thomas Satoransky, Nicolás Laprovittola, Alex Abrines, y Jan Vesely continúan de la pasada temporada a los que se añaden dos fichajes desequilibrantes como los de Jabari Parker y Willy Hernangómez que defenderán por primera vez los colores del Barça la próxima temporada.

A todos ellos, habría que añadir a dos elegidos en el draft, Rokas Jokubaitis, seleccionado en segunda ronda en el puesto 34 con sus derechos para los Knicks y el nigeriano James Nnaji, escogido por los Pistons en el puesto 31 del draft de 2023, y traspasado a los Charlotte Hornets. Oscar Da Silva no fue drafteado pero vivió su etapa universitaria en la Universidad de Stanford.

Jabari Parker, con pedigrí NBA

Jabari Parker en Bucks | AGENCIAS

El último fichaje azulgrana, Jabari Parker, es el jugador que ha contado con mayor relevancia en la NBA. Con solo 28 años, fue elegido en el segundo puesto del draft de 2014 y ha disputado ocho temporadas en la liga estadounidense, con seis equipos en su historial, y con un total de 310 partidos jugados, mayormente con Milwaukee Bucks, donde compartió equipo con Giannis Antetokounmpo.

Otra de las grandes incorporaciones blaugrana es la del pívot recién madrileño, Willy Hernangómez, que prácticamente ha pasado toda su carrera en la NBA, excepto en sus primeros pasos, que los dio en el Madrid. Hernangómez fue elegido en el draft de 2015 por los Sixers, aunque fue traspasado a New York Knicks. En sus siete temporadas entre New York, Charlotte y New Orleans, ha disputado un total de 344 encuentros, con una sola aparición en los play-offs. Promedió 7,3 puntos y 5,8 rebotes.

Willy se midió a Pau Gasol en sus primeros años en los New York Knicks | AFP

Otros cinco jugadores del Barça tienen pasado en la NBA, como Thomas Satoransky. Dejó el Barça en 2016 para firmar por los Washington Wizards, que le eligieron en el draft de 2012. El base checo jugó ocho temporadas, entre Wahington, Chicago, New Orleans- coincidió con Willy-, San Antonio y Washington de nuevo, para un total de 388 encuentros, con un promedio de 6,9 puntos y 4,1 asistencias.

Abrines, tres años y vuelta a casa

Alex Abrines también decidió probar el canto de sirenas de la NBA, y también dejó la disciplina azulgrana en 2016 para enrolarse en los Oklahoma City Thunder, donde jugó tres temporadas, aunque la última estuvo marcada por su marcha del equipo con problemas mentales, al estilo que está viviendo ahora Ricky Rubio. Jugó un total de 174 encuentros, con un promedio de 5,3 puntos por partido y dos apariciones en play-offs.

Abrines, en su etapa en Oklahoma junto a Russell Westbrook | AFP

Jan Vesely también saltó a la NBA después de ser elegido en el sexto puesto del draft de 2011 por los Washington Wizards. Jugó tres temporadas en Washington y media en los Denver Nuggets antes de decidir su vuelta a Europa con el Fenerbahçe, con el que sería campeón de la Euroliga. En la liga estadounidense jugó un total de 162 partidos, con una media de 3,6 puntos y 3,5 rebotes.

Efímero Laprovittola

El que tuvo una efímera incursión en la NBA fue el argentino Nicolás Laprovittola. El base firmó por los San Antonio Spurs en septiembre de 2016 aunque fue cortado en diciembre. En total, disputó 18 partidos con un promedio de 3,3 puntos y 1,6 asistencias, para luego regresar a Europa donde ha acabado triunfando en el Barça.

En total, los jugadores del Barça han disputado un total de 1.396 encuentros en la NBA, y que podrían ser algunos más si finalmente el Barça decide incorporar a un escolta estadounidense. El Barça añade más experiencia NBA en este año de grandes cambios en la sección blaugrana.