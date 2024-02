Satoransky: "No veo positivo ir a jugar al Sant Jordi"

El base del Barça Tomas Satoransky aseguró que su compañero de posición Ricky Rubio, que este viernes podría debutar con el Barça en el partido contra el Mónaco, es "un jugador especial" que "lleva un genio dentro de su juego", algo que le permite hacer "cosas difíciles" y mejorar a los demás.

"Es un jugador especial, un base que hace mejores a los demás. Ha estado mucho tiempo sin jugar y necesitaba mejorar sensaciones cada día, pero le veo muy bien ahora mismo. Se nota que lleva un genio dentro de su juego, hace cosas que para los otros son difíciles", afirmó este jueves el base checo.

Encantados con Ricky

Desde la sala de prensa del Palau Blaugrana, Satoransky declaró que en el vestuario están "encantados de tenerle" y desveló que algunos de los entrenadores que ha tenido a lo largo de su carrera le "enseñaban muchos vídeos" de Ricky. Tras la llegada de Rubio al juego exterior, el checo admitió que "una de las posibilidades" es que él pase a ejercer de alero: "He jugado muchas veces con Jokubaitis en los finales de partido o queremos defender a cambiar todo. En la NBA he jugado mucho fuera de la posición de base, que para mí es lo más cómodo, pero he jugado mucho sin balón y puede ser una posibilidad en el futuro".

Contrario a subir al Sant Jordi

Satoransky opinó que el parón internacional de la última semana era "necesario en una temporada tan exigente" y también se mostró contrario a la hipótesis de jugar en el Palau Sant Jordi: "No es positivo cambiar de casa durante la temporada. Estamos muy acostumbrados al Palau (Blaugrana), el apoyo de la afición es increíble". "Si nuestro balance en casa es muy positivo, también es por la gente y la costumbre", añadió el base, que este viernes espera un partido "muy físico" ante el Mónaco, un rival que les derrotó en la primera vuelta (91-71) y que le genera "un poco de sensación de revancha".

El peligro de Mike James

Satoransky también detalló lo "muy difícil" que es defender al base del Mónaco Mike James: "Por eso mejor anotador de la competición y será el mejor de la historia. Esperemos que no lo consiga contra nosotros. Lo más necesario es la buena defensa en el uno contra uno y en el bloqueo directo, pero con muchas ayudas y actividad colectiva. Cuando está en su zona es muy difícil de pararle".