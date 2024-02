Mike James viene al Palau con ganas de fastidiar el debut de Ricky

El Barça vivirá este viernes una jornada muy especial con el regreso de Ricky Rubio después de dejar el club en 2011 camino de la NBA, y ahora de vuelta al Barça y Europa después de una larga y exitosa etapa en suelo estadounidense.

Y después de superar sus problemas de salud mental, Ricky firma de nuevo por el Barça con el objetivo de llevarlo hasta el título de Euroliga como hizo en 2010. Aunque la tarea no será nada fácil, todavía en fase de adaptación y cogiendo el ritmo necesario tras una larga ausencia de basket en sus piernas tras ocupar los últimos meses en cuidar su salud mental, de la que parece recuperado.

Pero por el camino todavía tiene muchas ‘piedras’ que sortear, y una de las más importantes es hacer frente a uno, por no decir el que más, de los jugadores determinantes y espectaculares de la Euroliga como Mike James.

Un autentico espectáculo

El base estadounidense del AS Mónaco es un auténtico espectáculo por su capacidad de anotar y hacer mejores a sus jugadores y el Barça ya lo sufrió en la pasada Final Four, donde el cuadro monegasco le robó la tercera plaza en Kaunas.

James y Obradovic han mejorado su relación y el base ha tomado el mando en la cancha sin discusión / EUROLEAGUE

Ahora, más maduro y comprometido con el equipo, James llega al Palau con la clara voluntad de amargar la fiesta a los culés con el regreso de Ricky, que debe convertirse en una jornada especial, pero que los de Grimau quieren concluir con victoria.

Y frenar a James no se antoja nada fácil. Motivado como nunca y bien descansado, se presenta como la gran amenaza del AS Mónaco después que su entrenador, Sasa Obradovic, decidiera acabar con su particular ‘guerra’ personal y cederle todo el protagonismo.

"Muy por encima del resto"

“Su nivel de baloncesto es increíble, hace que todos lo quieran y en mi opinión, está dos peldaños por encima del resto en la Euroliga”, dice su técnico, que se siente afortunado de tenerlo todavía en sus filas.

Frenar a James se entoja clave para que el Barça se lleve el triunfo en el Palau / EUROLEAGUE

Y es que además de querer fastidiar la fiesta que se espera en el Palau, llega con otra misión para individual, sumar 29 puntos que le conviertan en el jugador que más puntos ha anotado en la historia de la Euroliga.

Ante el Barça, en el partido en Mónaco, le endosó a los blaugrana 20 puntos, cinco asistencias y cinco rebotes. Ahora viene a Barcelona con ganas de sumar algún punto más, y definitivamente aguar la fiesta que se espera en el Palau con Ricky de estrella principal.