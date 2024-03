El renacido Serge Ibaka 'amenaza' al Barça

El Barça disputa esta noche (20:30h CET) el antepenúltimo partido de la temporada regular en Euroliga, en el que visitará el BMW Park de Múnich para medirse al Bayern de Pablo Laso.

El entrenador vitoriano arrancó el pasado verano una nueva era en el conjunto alemán, y por el momento, no le van nada mal las cosas: campeones de la Copa, actuales líderes de la Bundesliga con tan solo cuatro derrotas en 24 partidos, y con opciones para meterse en el 'Play-In' de la competición europea, si bien es cierto que el calendario es terriblemente exigente, con los duelos ante el conjunto azulgrana, Panathinaikos y Mónaco en el horizonte, pero con tan solo tres jornadas por disputar.

Un proyecto renovado con caras nuevas

Laso ha juntado en Alemania a muchas caras nuevas en su puesta en escena, y jugadores como el exazulgrana Leandro Bolmaro, Sylvain Francisco, Devin Booker o Serge Ibaka, han decidido apostar por el proyecto bávaro y seguir sus carreras en suelo germano.

Ibaka, un fichaje de renombre

La llegada de Ibaka fue una de las más mediáticas que se vivió el pasado verano en el mercado europeo. Tras casi 15 años de trayectoria en la NBA, en la que se proclamó campeón junto a Marc Gasol con aquellos Toronto Raptors en 2019, las puertas de la mejor liga de baloncesto del planeta se cerraron para el hispano-congoleño, internacional con 'La Familia', y ganador del Eurobasket de 2011 y de la plata olímpica de Londres 2012.

Serge Ibaka, con la selección española / EFE

Castigado por las lesiones

En los últimos tiempos, Ibaka había tenido problemas con las lesiones, con unas rodillas que le han dado dolores de cabeza, y que en la pasada temporada, tan solo pudo vestirse de corto en 16 encuentros. Pero, a sus 33 años, el pasado verano hubo una llamada de Laso, con el que ya coincidió en el Real Madrid durante el 'lockout' de la NBA en 2011, que supuso un giro radical en su carrera: Ibaka seguía siendo útil, y el Bayern 'soñaba' con su llegada como uno de los grandes reclamos y pesos pesados para el nuevo proyecto.

Así se gestó su fichaje por el Bayern

"Estábamos en Granada, y tras jugar un partido de pretemporada, hablé con él. Me encontré a una persona que quería jugar a baloncesto. Y para mí eso es lo más importante, nunca he dudado de Serge. Él mismo es consciente de que no tiene 20 años, de que hace cosas mejor, otras peor, pero él quería jugar. Cuando acabo la videoconferencia, les digo a mis ayudantes: "Oye, que este chico quiere venir, que va a venir". Por eso no me ha sorprendido que él, desde el principio, haya mostrado esa predisposición", comentó Laso a este diario sobre la negociación de su fichaje.

Serge Ibaka, en una acción de partido junto a Rolands Smits / Euroleague

Laso, satisfecho

"Nadie duda de su calidad y lo que ha mostrado es que no estaba aquí para cumplir el expediente o por coger un contrato. "Serge, vienes a un equipo que igual no es el que tiene más presupuesto, no sabemos si podemos pagarte el dinero que mereces, pero vas a encontrarte con una buena organización, un club que cree y apuesta por ti y que somos conscientes de lo que nos puedes dar". Las dos partes hemos cumplido lo que hablamos ese día. A veces pensamos que lo llevábamos al límite, pero es que el último partido lo ganamos gracias a un tapón suyo. Como entrenador, estoy muy satisfecho del rendimiento que le ha dado al equipo", desveló Laso recientemente en una entrevista con SPORT.

Como entrenador, estoy muy satisfecho del rendimiento que le ha dado al equipo Pablo Laso

Sus números con el Bayern

En cuanto a sus números esta temporada, Serge Ibaka está promediando en Euroliga 12,4 puntos, 6,6 rebotes y 1,2 tapones por partido para 15,4 de valoración, todo ello en algo más de 24 minutos y medio por partido. En Bundesliga, aporta 10,1 tantos, 5,5 capturas, 1,1 tapones y 12,5 créditos de valoración. En el partido de la primera vuelta en el Palau, sumó 13 puntos.

Así juega Ibaka con el conjuto bávaro

Lo cierto es que a Ibaka, acostumbrados a verlo de ala-pívot, ya ha 'desplazado' su juego hacia la zona, haciendo de '5' aprovechando sus dos metros y ocho centímetros, pero también una condición física que le hace ser un pívot de garantías cerca de canasta. Aunque la edad pesa un poco, Ibaka sigue siendo muy intimidante en defensa, sellando los aros y cargando bien el rebote. Todo ello sin olvidar su amenaza exterior, de la que no abusa, y que le permite tener un muy buen 46,7% de acierto desde más allá del 6,75. En diciembre, en casa ante Olimpia Milano, Ibaka anotó un triple para forzar la prórroga, en la que lograron imponerse a los italianos por 91-84.

Muchas dudas en el juego interior del Bayern para recibir al Barça

Bien hará el Barça de tener controlado a un Ibaka al que se le puede añadir todavía más faena, ante las dudas con las que cuenta Laso tanto con Devin Booker como de Danko Brankovic. Ibaka disfruta de una 'segunda juventud', y el Bayern se agarra a ella para seguir con opciones en Europa.