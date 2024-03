Así le va a Kevin Punter, fichaje 'frustrado' del Barça

El Barça afronta un final de temporada regular en la Euroliga más que exigente, con la disputa de los últimos seis encuentros que marcarán el camino de los azulgranas en la lucha por hacerse con el título continental.

Roger Grimau y sus jugadores tienen varios desafíos y salidas de enorme nivel. Sin ir más lejos, la próxima semana, el Barça visitará a Fenerbahçe y Panathinaikos, dos de los perseguidores más inmediatos de los azulgranas en la tabla clasificatoria.

Pero antes, el conjunto catalán recibe este jueves 14 (20:30h CET) a Partizán, en la 29ª jornada de la competición. El conjunto serbio llega a Barcelona jugándose la vida para intentar rascar una posición de 'Play-In'. De momento, ocupan la 11ª plaza en la clasificación con un balance de 13 victorias y 15 derrotas, las mismas que Valencia Basket, décimo clasificado.

Partizán juega con fuego

Zeljko Obradovic y sus hombres llegarán al Palau con la obligación de sumar un triunfo que no les descuelgue de las diez primeras posiciones, y que también les permita no ser adelantados por otros equipos, como Olimpia Milano, Anadolu Efes o Bayern, que tan solo están un partido por detrás de ellos en la tabla. Para un proyecto como Partizán, sería una enorme decepción no estar presente en las eliminatorias previas a la Final Four, un objetivo de mínimos viendo el rendimiento que tuvo el equipo la pasada campaña, donde se colocaron con un 0-2 de ventaja en cuartos frente al Real Madrid, contra el que acabaron sucumbiendo.

Punter, un nuevo referente para el Barça

Para tratar de seguir progresando en Euroliga, Partizán se encomienda al talento, la clase y el liderazgo de Kevin Punter. El exterior neoyorquino de 30 años vivirá un enfrentamiento especial ante el Barça y en un Palau Blaugrana que pudo ser su casa desde el pasado verano, cuando su llegada al equipo se daba prácticamente por hecha. El club catalán hizo una propuesta económica muy importante para que Punter fuese uno de los nuevos referentes del equipo tras las salidas, entre otros, de Nikola Mirotic, Cory Higgins o el entrenador, Sarunas Jasikevicius.

Fichaje frustrado

Pero finalmente, y en un giro radical de guion, Punter decidió seguir en Belgrado para ser el líder de Partizán. El mismo jugador desveló en una charla con 'BN Sports', que uno de los motivos de peso para continuar en Serbia fue la influencia de Zeljko Obradovic y su estilo de juego. Algo tuvieron que ver también los más de cinco millones de dólares netos firmados hasta 2025.

Los números de Punter esta temporada

En cuanto a su rendimiento individual, Kevin Punter está firmando en Euroliga 15,1 puntos de media por encuentro, siendo el octavo mejor anotador de la competición. El '7' de Partizán roza el 40% de acierto en el triple, y además de la anotación, también aporta 2,5 rebotes y 2,1 asistencias por duelo. Tras disputar los cinco primeros partidos del curso, una lesión de rodilla le apartó varias semanas de las pistas. Partizán le echó de menos, en una campaña en la que están remando a contracorriente para tratar de escalar posiciones en la clasificación. Punter también está con el mono de trabajo puesto, y antes del último partido ante Olimpia Milano, había promediado 22 puntos en los cuatro encuentros previos.

Cara y cruz

El exterior estadounidense sigue siendo uno de los jugadores más difíciles de detener en ataque, con un amplio repertorio que incluye desde penetraciones a canasta hasta suspensiones a varios metros del aro, sin olvidar esa amenaza exterior para un jugador que cada vez es más regular en pista, pero que sigue sufriendo en la faceta defensiva, un arma que el Barça deberá utilizar, ya sea por el talento de jugadores como Nico Laprovittola o Darío Brizuela, o por la diferencia física de perfiles como Rokas Jokubaitis y Tomas Satoransky, cuando Ricky Rubio esté al frente del equipo.

Parece que la duda de qué tal le hubiese ido a Kevin Punter en el Barça quedará para siempre. Por el momento, el estadounidense ve desde fuera de posiciones de 'Play-In' como el conjunto azulgrana se encuentra en el segundo escalón de la tabla. Algo que el jugador querrá cambiar de inmediato, antes de que a Partizán se le haga demasiado tarde.