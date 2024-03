Cuidado Barça, que la Liga también importa

Mientras el Barça anda enfrascado en la recta final de la fase regular de la Euroliga en mantener sus buenas opciones entre los cuatro primeros de la clasificación, en la Liga Endesa, otro de los objetivos importantes de la temporada, el conjunto azulgrana ocupa la tercera plaza, aunque ya empatado con el Dreamland Gran Canaria, después de los resultados del fin de semana.

El Barça, en la lucha por no perder posiciones en la tabla, cayó ante un Baskonia necesitado de triunfos para entrar en los play-offs, y ese deseo de victoria acabó siendo decisivo para imponerse al conjunto de Grimau que no hizo un mal encuentro, aunque no pudo igualar la intensidad de los vitorianos en los momentos decisivos.

Una derrota en Vitoria que parece alejar definitivamente al Barça de las dos primeras posiciones que dominan con mano de hierro el Madrid (21-3) y un Unicaja estelar esta campaña (20-4). Precisamente, ambos conjuntos se medirán este próximo fin de semana, con los malagueños con opciones de asaltar el liderato de los blancos, algo que parecía inalcanzable solo unas semanas atrás.

Difícil llegar a Madrid y Unicaja

Con esos dos equipos claramente por delante en la clasificación, parece complicado que los azulgrana sean capaces de poner en apuros a Madrid y Unicaja en la recta final de la fase regular, por lo que su ‘guerra’ está centrada con el grupo de perseguidores de los blaugrana que le acechan por detrás.

Joventut y BAXI Manresa se encuentran inmersos en la lucha por una plaza en los play-offs / JOVENTUT

Y es que el Barça se encuentra igualado con el Dreamland Gran Canaria de Jaka Lakovic (16-8), aunque la lucha por un puesto en los play-offs está que arde. A un solo triunfo del Barça ya se encuentra el UCAM Murcia y el Valencia Basket, con 15 victorias y nueve derrotas mientras que a dos triunfos aparecen el Lenovo Tenerife y el Joventut (14-10), que cierran los primeros ocho puestos en la clasificación.

Fuera de los puestos de play-off, aparecen un necesitado Baskonia, que cogió aire ante el Barça, y el BAXI Manresa, ambos con 13 victorias y 11 derrotas. Un total de siete equipos que todavía tienen opciones de entrar en la lucha por el título y con el Barça a tiro, con solo una diferencia de tres partidos con el décimo clasificado.

Prohibidos los despistes en la Liga

Eso significa que el Barça no puede despistarse en la competición liguera, que quizá se encuentra en su segundo plano, cuando todos los esfuerzos se centran en la Euroliga y el objetivo de acabar entre los cuatro primeros.

De momento, esta semana doble ración de basket en el Palau, con la visita el jueves del Partizan de Obradovic (20.30 h.), el partido más complicado que le queda en el Palau, y el domingo, un rival teóricamente asequible en Liga como el Río Breogán, este domingo, a las 12.30 horas.