Jasikevicius: "Ha sido un muy buen test"

El técnico analizó el triunfo ante el Gran Canaria y la serie que viene por delante ante el Zaligirs "Lo de Abrines es menos de lo que temimos en un primer momento", aseguró tras el partido

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, puso en valor la victoria de este sábado frente al Gran Canaria (87-79) y aseguró que fue "un buen test" de cara a los cuartos de final de la Euroliga que arrancarán la próxima semana.

"El Gran Canaria está entre los cuatro mejores de la Eurocopa y algunos de sus jugadores tienen físico de Euroliga. Para nosotros ha sido un muy buen test", analizó el técnico lituano desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Jasikevicius hizo una valoración positiva del encuentro: "Hemos estado muy bien en la primera parte. Después ellos han subido un poco el ritmo, en algunos momentos se acercaron porque son un muy buen equipo. Hemos tenido rotaciones un poco más cortas en la segunda parte y quizás nos faltó algo de piernas".

"Ellos metieron siete triples, hemos arriesgado un poco en esto, pero sobre todo creo que hemos sido muy serios. Así como en Granada no hicimos un buen partido y lo sacamos adelante, hoy por periodos hemos jugado un buen baloncesto, aunque el rival no nos dejó matar el partido. No era fácil", añadió.

El técnico lituano puso en valor la actuación de los menos habituales, en especial un Sergi Martínez que "ha respondido muy bien a su rol" en el partido, y también repasó el estado de la enfermaría ante de que empiecen las eliminatoria por el título de la Euroliga.

"Lo de Abrines es menos de lo que temimos en un primer momento. Higgins está en un proceso de recuperaciones y entre mañana y el lunes veremos cómo está. Kalinic tenía gripe, estaba con fiebre y no podía jugar. No hemos querido arriesgarnos a que la gripe entrara en el vestuario, pero en teoría debería estar recuperado para el lunes", explicó.