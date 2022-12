Jasikevicius: "Estoy satisfecho con el 2022, pero en el Barça mandan los títulos"

El entrenador lituano repasa el año en SPORT y no esconde que el momento más complicado fue la derrota en 'semis' de la Final Four Saras, sobre Mirotic: "El curso pasado hizo un auténtico temporadón y haciendo mejores a sus compañeros"

Sarunas Jasikevicius (Kaunas, 1976) afronta sus terceras navidades como entrenador del FC Barcelona. El técnico lituano vive junto al resto de sus jugadores un calendario saturado en estas fechas navideñas. Tanto la ACB como la Euroliga no dan tregua, y el conjunto azulgrana sigue acumulando partidos para llegar de la mejor manera posible al tramo decisivo de la temporada.

Los números indican que en 2022 el Barça volvió a ser competitivo y luchó prácticamente hasta el final en todas las competiciones disputadas. Campeones de la Copa del Rey en Granada, logrando el cuarto título copero en cinco años, quedó por culminar, tanto en la Final Four de la Euroliga como en la Final de la Liga ACB, una temporada en la que el equipo había exhibido un gran nivel y practicado un muy buen baloncesto. El Real Madrid no lo permitió.

Entre partido y partido, viajes y más viajes, Sarunas Jasikevicius atiende a SPORT para hacer balance de un 2022 marcado, más allá del baloncesto, por una Guerra en Ucrania con la que el técnico lituano es totalmente claro a la hora de dar su opinión y expresar sus voluntades.

Pregunta: Se acaba un 2022 en el que el equipo consiguió la Copa del Rey, fue finalista de la ACB y logró la clasificación para la Final Four de la Euroliga. ¿Satisfecho por cómo le ha ido al equipo este año?

Respuesta: En líneas generales sí que estoy satisfecho, lo que ocurre es que en el Barça mandan los resultados y los títulos, y dos que me dolieron mucho fueron, sobre todo la Final Four y luego la ACB. No acabamos de la mejor manera la pasada temporada, y pese a que estuvimos más de ocho meses a un gran nivel, no pudimos rematar. Viendo la temporada entera tenemos que estar satisfechos, pero mandan los resultados y no los conseguimos.

En cuanto a momentos, ¿cuál es el más feliz y el más complicado del año que dejamos atrás?

Seguramente, el peor momento fue en Belgrado. Llegábamos en un buen momento, teníamos la semifinal contra el Real Madrid encarrilada, pero perdimos el control del partido. Y el más feliz, en Granada, consiguiendo la segunda Copa del Rey consecutiva con la importancia que supone ganar un título, y de la manera en como se consiguió, llegando a estar casi 20 puntos por debajo en el marcador.

Sarunas Jasikevicius, celebrando la Copa del Rey 2022 conseguida en Granada | EFE

Pese a que no pudo empezar la temporada, Nikola Mirotic ya está junto al resto del equipo y puede estar disponible para el segundo tramo del curso. ¿Cómo lo has visto y que hay que esperar de él en 2023?

Primero debe ponerse bien a nivel físico. Para él, estos primeros partidos y momentos son de pretemporada. Y en cuanto a lo que esperamos de 'Niko', es que consiga repetir lo mismo que logró el año pasado en el que hizo un auténtico temporadón, y no solo por su rendimiento individual, sino haciendo jugar a los demás nuestro sistema que permitió que fueran mejores jugadores. Eso es lo verdaderamente importante para mí como entrenador, y además lo logró haciendo sus números y siendo importante. Creo que hace unos años él no hacía esto.A nivel personal, ¿te genera un valor añadido que la próxima Final Four de la Euroliga se juegue en Kaunas? ¿Qué le dirías a toda la afición del Barça que sueña, en 2023, con conseguir la tercera Copa de Europa?

Que nosotros también tenemos el mismo sueño. Es el gran objetivo que tiene todo el mundo, pero en estos momentos queda bastante lejos. Los equipos que mejoran durante la temporada son los que consiguen llegar mejor, y esta progresión debería ser ahora mismo nuestro máximo objetivo, sobre todo a nivel físico por el gran número de lesiones que hemos tenido y también en cuanto al ritmo.

La comunión entre el Palau y Sarunas Jasikevicius sigue intacta tras tres años | Valentí Enrich

¿Qué deseos tiene Saras Jasikevicius para este 2023?

A nivel familiar siempre quiero que los míos tengan mucha salud. A nivel global tenemos que pensar en la Guerra de Ucrania y ser conscientes de que está ocurriendo bastante cerca de aquí y que debe acabar ya porque la gente está muriendo sin sentido. Y en cuanto a nivel deportivo, la gente valora normalmente los títulos, y espero que podamos llegar a citas importantes de la mejor manera posible, y rematarlas.