Vesely: “Me sorprende que el Barça solo tenga dos Euroligas”

Jan Vesely (Ostrava, República Checa, 1990) es una de las seis nuevas incorporaciones del Barça que han vuelto a levantar ilusión entre el aficionado culé. Un jugador con experiencia, campeón de la Euroliga con el Fenerbahçe e indiscutiblemente una de las estrellas europeas. Todo ese talento y calidad, al servicio del Barça las tres próximas campañas.

¿Ha sido un inicio con el Barça a la carrera no?

No estoy sorprendido por venir del Eurobasket pero no es fácil que seis nuevos fichajes se adapten tan rápido, conozcan todos los sistemas…Hemos de integrarnos lo antes posible, conocernos. Con tanto ajetreo entre partidos, viajes, atención a los medios, es complicado. Dentro de las dificultades estamos entrando en la dinámica lo más rápido posible.

En una semana, dos títulos en juego y derrota ante el Madrid...

Honestamente, no traté de presionarme demasiado. Entiendo que era el primer Clásico de la temporada pero hay que entender que apenas llevamos juntos dos semanas. Jugamos cuatro partidos sin conocernos unos a otros lo suficiente y ante el Madrid, no fue un mal partido pero hay que mirar hacia adelante y tratar de hacerlo mejor.

Edy Tavares fue un tormento al igual que el año pasado. ¡Es el jugador que hay que tratar de neutralizar?

Si, por supuesto. Está jugando muy bien y con su altura no es fácil de detener. Seguro que si nos conocemos mejor unos a otros podemos hacer mejor trabajo en el futuro.

¿Debería estar en la NBA?

Puede que sí, aunque con el juego actual, la NBA le costaría más ya que se juega con espacios abiertos, en cambio aquí le beneficia el juego posicional.

Solo dos Euroligas

¿Le ha sorprendido al venir al Barça que con su historial solo haya logrado dos Euroligas?

Por supuesto que sorprende. Yo he estado jugando la Euroliga muchos años y he seguido al Barça lo que ha hecho y he jugador contra ellos en la Final Four de Paris que ganó. Es sorprendente aunque espero que podamos añadir alguna más en los próximos dos o tres años.

Usted ganó la Euroliga con Zeljko…

¡Si, pero quiero ganar más! Estoy muy satisfecho con mi carrera pero quiero ganar más. Si jugamos al máximo nivel, ese debe ser el objetivo con este equipo.

Dijo que necesitaba un cambio. ¿Barcelona era su mejor opción?

Si, necesitaba un cambio para salir de la zona de confort, cosas diferentes, tener como compañeros a otros jugadores. Me gusta la filosofía de Jasikevicius en cuanto al estilo de basket que quiere practicar. Comparado con Zeljko con el que estuve seis años, me recuerda mucho a él en la manera de dirigir. Me encantan los retos y esa fue la gran razón por la que vine aquí

Dos grandes técnicos en su carrera

Zeljko y Saras son entrenadores exigentes. ¿Qué diferencias les ve?

Hay diferencias aunque diría que también muchas similitudes. Zeljko, gracias a su experiencia de 30 años entrenando, es mucho más loco acerca de los detalles. No estoy diciendo que Saras no cuide eso. Saras quiere un juego organizado, aunque el mismo objetivo, ganar.

¿Siente que en el club hay presión por ganar después de la decepción del año pasado?

No tengo la sensación de que haya más presión que quizá en otros años. Sé lo que ocurrió y entiendo lo sucedido porque me ocurrió en el Fenerbahçe. Hay que llegar con la mentalidad, la energía y la fuerza para afrontar las finales si quieres ser campeón. Entiendo el 'feeling' de los que estaban del año pasado, y los nuevos venimos con ganas de ayudar a darle la vuelta.

Usted ayudó a ganar la Liga ante el Anadolu doble campeón de Europa. ¿Cree que es el principal rival de nuevo junto al Madrid?

Por su puesto, Anadolu ha logrado ganar las dos últimas Euroligas así que sobre el papel será el principal rival, aunque en esta competición nunca sabes lo que puede ocurrir. Creo honestamente que el Barça ha de ser favorito por encima del Anadolu.

Plantilla para ganar

¿Cree que esta plantilla lo tiene todo para luchar por el máximo título europeo?

Sin duda. Ahora no tenemos a Mirotic, lesionado, pero lo más importante es que lleguemos en la mejor forma posible cuando se decidan las competiciones. Si nos quemamos en los primeros dos o tres meses quizá nos haga falta esa energía para el final.

¿Significa que no van a jugar al cien por cien en este inicio?

No, siempre vamos a salir a ganar. Pero hemos de entender que para ser los primeros al final, no podemos centrar el foco en los primeros meses.

El checo tiene unas ganas locas de debutar ante su nueva afición en el Palau | VALENTI ENRICH

¿Ahora que Mirotic está fuera, cree que por su experiencia puede tomar su papel de líder?

Jajajajaj (rie). No lo sé. Nikola y yo somos jugadores diferentes, pero siempre queremos contribuir al equipo, aunque sea de diferente manera. Mi experiencia puede ayudar para unir al grupo, dar energía al grupo, mayor capacidad defensiva. En ataque no me puedo comparar con Nikola. Puedo ayudar en diferentes situaciones con mi experiencia en los últimos años. Puedo hacer cosas diferentes que Nikola.

Satoransky, ¿nuevo lider?

¿Quizá ese papel de liderazgo puede caer en su compatriota Satoransky?

Si. Aunque esto es diferente que en el equipo nacional donde llevábamos el peso del equipo. Aquí hay más opciones con jugadores de gran calidad. Podemos aportar nuestra conexión con el equipo nacional al Barça, aunque aún hemos de trabajar más de manera conjunta.

¿Cree que todavía hay alguna área de su juego en que puede mejorar?

Sin duda. Siempre hay cosas que puedes hacer mejor. Puedo trabajar más en mi tiro desde el triple, pero no es algo que tenga que forzar. Siempre mejorar el tiro es importante, también en los tiros libres…acciones bajo el aro.

Alguna gente critica sus errores en los tiros libres…

Diría que tengo que estar mucho más centrado en los tiros libres, el resto es mecánica.

Con ganas de Palau

¿De sus nuevos compañeros en el Barça, alguno le ha sorprendido?

Honestamente, no me sorprenden. Conozco a muchos por haber jugado contra ellos en los últimos años y sé de la calidad de todos. Creo que lo más importante es que nos centremos en conocernos mejor, mi estilo de juego y como me puedo adaptar a ellos y ayudarles también.

¿Tiene ganas de jugar su primer partido en el Palau?

¡Estoy esperándolo con muchas ganas!. He jugado aquí muchas veces y es una pista complicada para los rivales, con un gran ambiente y ahora lo voy a vivir como local, ¡excelente!

¿Ha tenido tiempo de aterrizar en Barcelona con la familia?

¡Si, ha sido posible!, aunque sin tiempo para conocer la ciudad. Seguro que tendré tiempo para hacerlo. Ahora toca centrarse en el basket.