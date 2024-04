Grimau: “A veces nos cuesta decirnos que somos muy guapos y muy atractivos y hay que creerlo”

Roger Grimau (Barcelona, 1978) ha tomado la responsabilidad de dirigir al Barça al éxito después de la etapa Jasikevicius. Una tarea que reconoce complicada pero que disfruta como nadie, y espera poder celebrar títulos esta misma campaña, aunque todavía es pronto para hablar de ello.Prefieron centrarse en el día y a día y preparar el partido del UCAM Murcia de este sábado y luego la eliminatoria de cuartos, ante el Olympiacos.

En tu presentación dijiste que el reto era muy bestia. ¿Cómo te ves ahora mismo?

Bueno, yo creo que el reto sigue siendo bestia y lo seguirá siendo todo el tiempo que esté aquí como entrenador del Barça, así lo siento. Hemos tenido momentos en los que no lo hemos pasado bien y otros hemos hecho disfrutar al público. Ahora, encarando esta recta final con la máxima tensión, máxima ilusión, máxima ambición y a prepararlo bien.

¿Estás de acuerdo que te ganaste un poco al vestuario con tu formas diferentes a Jasikevicius?

Quizá. No pretendía ganar o dejar de ganar, sino lo que he intentado ser yo y hasta el día de hoy es ser yo mismo. No he intentado jamás fingir ni lo estoy haciendo, sino ser como soy yo. Cuando siento que tengo que decir algo, lo digo. Cuando siento que no tengo que decir algo, no lo digo. Ser lo más honesto posible, el máximo honesto que soy en la vida real y en lo profesional y ya está.

¿Cómo ha cambiado tu vida?

Mucho. Sobre todo a nivel del trabajo que tengo.Tengo que estar 24 horas pensando en él y poquito más, adaptándome, a pesar de que, como has dicho antes, como entrenador rookie ya sé de qué va y he estado muchísimos años en esto y sabía lo que había. Readaptándome otra vez a esta vida tan ajetreada que es el deporte profesional.

Aprender a desconectar

¿Entonces ha cambiado a mejor o peor?

Siempre mejor, pero antes tenía unas rutinas que ahora no las puedo hacer ni por asomo, básicamente por tiempo y porque soy de una manera de ser que es muy difícil estar en otras cosas que no sea esto. Me cuesta mucho desconectar y hacer otras cosas. Tengo que aprender porque creo que es bueno para mi salud mental y para mi rendimiento. Aprender a un poco desconectar el tiempo que tenga si es medio día, medio día o dos horas o quince minutos y lo estoy aprendiendo. Pero sí, sí, es complicado.

Roger Grimau cree que el equipo llega muy bien al momento definitivo de la temporada / DANI BARBEITO

¿Qué le está pareciendo al Roger Grimau del año anterior al que entrena al primer equipo?

Es difícil porque estoy muy metido ahora. Pero en general bien, soy una persona muy autocrítica y que siempre estoy mirándome lo que puedo mejorar o lo que he podido fallar o lo que sea. Esto es muy parecido a los últimos años. Pero en general creo que estaría satisfecho.

¿Eres un entrenador que delega o eres un entrenador que acapara?

No, suelo delegar mucho. Creo que es mi manera de ser, no solo como profesional, sino como persona. Mi manera de ser es la que me ha hecho llegar a 45 años súper satisfecho en todos los aspectos de mi vida, especialmente en la educación de mis hijos. Evidentemente, no todo es blanco ni es negro. Hay que buscar matices. Pero esa es mi esencia.

El Roger Grimau jugador sí que se transformaba…

Bueno, tuve épocas de todo, pero creo que es evidente que en el banquillo no poder estar 40 minutos en situaciones en las que yo como jugador hacía. Como entrenador tienes que estar en otras facetas Y eso no quiere decir ni que tengas más carácter, menos carácter. No sé qué decir. Lo vivo absolutamente igual que cuando me tiraba por el suelo y levantaba los brazos. Pero claro, lo tengo que transmitir de otra manera o tengo que controlar las emociones. Pero el sentimiento es el mismo. Y es mi manera de dirigir, que seguramente para alguna gente será muy buena lo verá muy bien, y para otros lo verán mal. Y algunas veces habrá ido muy bien y otras veces no habrá ido tan bien. Pero es mi manera.

Más responsabilidad mediática

¿Te estás intentando ajustar también a la atención mediática?

Bueno, es una evolución vital. Yo también de joven también tenía una propia manera de hacer en las relaciones. De entrada, con la gente que no conoces costaba un poco más, pero después ya vas cogiendo confianza y muy bien. Todo es un poco parecido. En todas las situaciones nuevas hay gente a la que en dos minutos ya estás hecho y hay gente que cuesta un poco más. Siempre partiendo que lo profesional, es profesional.

Tu primera crisis en diciembre, ¿Cómo la viviste?

Pues jodido, porque perder un partido en el Barça ya es jodido. Y encadenar ese mes como lo tuvimos fue duro, no te mentiré. Fueron momentos muy jodidos. Básicamente por mí que soy muy exigente, incluso un poco enfermizo. Pero es mi manera de intentar sacarlo.

¿Cómo se superó?

Trabajando mucho, hablando mucho, hablando con el staff. Y creo que los jugadores hicieron un trabajo enorme para revertir esa situación. Pero sí que es verdad que esa situación fue un momento jodido. Al principio fueron unos meses buenos y llegó el mes de diciembre que fue un mes difícil.

¿Te sentiste en algún momento en peligro de caer?

Yo, y lo he dicho mil veces, con los que estoy al lado, con los que me abrazo, que son los que puedo yo tocar, he tenido siempre la tranquilidad absoluta que confían en mí, que confían en el proyecto y que están con el equipo. Por mi salud mental no miraba los medios y lo que se hablaba, porque si no ahora mismo no podría estar aquí. Tendría que estar no sé dónde. Porque es duro y es cruel. Ni yo ni mi entorno más directo estamos siguiendo lo que se dice no solo en la prensa, sino en las redes sociales, que sabéis que hay mucho canibalismo. Pero no estoy ya en las redes de antes de ser entrenador en el Barça. Siempre me he sentido muy tranquilo, muy cómodo y muy seguro en el cargo.

La derrota siempre escuece

¿Cómo se normalizan las derrotas en un momento en el que se pierden muchos partidos?

Normalizar no se normaliza nunca. Te diría que en ningún club. Y menos en uno grande. Claro, hablamos de esa crisis, llamarle crisis como quieras, o mala racha claro que es que te coge en un mes en el que juegas tantos partidos. Intentas analizar, intentar ver lo que estamos fallando, intentar corregirlo con los pocos entrenos que hay con algo de vídeo, bueno, intentar salir de ahí como sea. Y hay veces que te va bien jugar muy seguido y hay veces que te atropella un poco el calendario. Yo he tenido la sensación de que el equipo cerró filas.

¿Incluidos en la dirección del club?

Con los jugadores, evidentemente. Y los despachos también. Sí, sí, sí. Los que tengo cerca son los que vivo yo cada día. Cuando te decía lo de los que están cerca de mí que nos abrazamos es los que vivimos el día a día. Con los jugadores, evidentemente. Y los despachos también sí, sí. Los que tengo cerca son los que vivo yo cada día y también los que mandan porque al final son los que deciden.

Roger Grimau asegura que está viviendo una experiencia única, junto a su familia / DANI BARBEITO

¿La unidad del equipo está resultando clave?

Desde el primer día siento que tienen un compromiso increíble con el club, con el equipo, conmigo. Entre ellos, yo creo que el ambiente es muy bueno. Y especialmente cuando pasan momentos malos y pasamos momentos jodidos, es cuando realmente ves. Y bueno yo creo que es hasta emocionante ver cómo salimos de ahí, tal como estaba la situación.

Feliz con la renovación de Jabari Parker

Una gran noticia, la renovación de Jabari Parker por dos años...

Sin duda es una gran noticia para el Barça, consolida el nuevo proyecto de la sección y confirma que el jugador se ha adaptado bien al equipo y a la ciudad. Es un espaldarazo al trabajo de los responsables de la sección.

¿La paciencia con él al principio ha dado dividendos, no?

Creíamos en él y sabíamos que había un proceso de adaptación, porque es normal. Es un jugador que sale de su país, que cruza el Atlántico, afronta un cambio cultural, aprender a cómo se juega en Europa, adaptarse a las defensas que se hacen aquí. Pero todos sabemos lo gran jugador que es y estamos muy contentos con su evolución y, sobre todo, con el esfuerzo que ha hecho él por adaptarse, por ver tantos vídeos individuales, casi cada día, con los entrenadores ayudantes, luchando. Su renovación es la conclusión a la buena relación entre ambas partes.

¿Con Willy, estás de acuerdo que puede dar mucho más en defensa?

Willy también es parecido a Jabari Parker aunque él evidentemente había estado con la selección y en Europa pero bueno, llevaba tiempo fuera y la adaptación también había que tenerla un tiempo. Parece como que requiere menos adaptación porque él es de aquí. Ha tenido una evolución buena desde el primer día hasta el día de hoy su compromiso con el equipo, sus ganas de mejorar, yo creo que estamos en muy buena línea.

¿Estás contento con James Nnaji?

Claro que estoy contento con James pero en este caso se ha dado que Vesely está a un nivel increíble durante todo el año y que tenemos a Billy también como cinco, y después a James. Sí, evidentemente, durante momentos de temporada quizás se podía haber hecho un poco más pero bueno, está bien está entrenando bien, tiene buena actitud y está aprovechando ahora, por ejemplo que Billy ha estado fuera estos dos partidos, pues ha entrado y lo ha hecho muy bien. Intento ser lo más justo posible pero evidentemente, pues cada uno mira por sí mismo y siempre, como jugador nos han faltado minutos.

¿Te creó alguna duda tener que encajar a Ricky Rubio en el grupo?

No, y que yo sepa que no hay problemas en el vestuario por la llegada de Ricky, es una persona excelente, pero evidentemente, yo creo que si coges todos los equipos de Euroliga y ACB en algún momento hay una pieza que entra. Somos el Barça y tenemos que estar abiertos al mercado y si hay una pieza una muy buena pieza pues debemos intentarlo, y es lo que ha pasado. Evidentemente cuando entra un jugador nuevo a media temporada hay reajustes y en eso estamos, entonces bueno, pues forma parte de la gestión del equipo, del entrenador el que esos reajustes vayan para bien del equipo

Sufre con los descartes

¿Debes quitar minutos a otros y eso es complicado, no?

Fácil no es, porque estás hablando de 14 jugadores de primer nivel y eso es lo bueno y lo malo de estar en un equipo donde tienes 14 muy buenos jugadores, o quien tienes que descartar claro, lo miras y dices que jugarían en cualquier equipo de ACB. Al final es como un daño colateral de una plantilla con tantos jugadores y créeme que al primero que le duele en el corazón es a mí Hay que ver en determinados momentos determinados partidos determinadas épocas, lo que nos encaja más lo que nos encaja menos, si un equipo tiene más de aquí, más de allá y hacer que este puzle vaya encajando.

Te duele porque has sido jugador y entiendes su posición también…

Sí, claro, en mi época había menos descartes porque no se daban tantas plantillas tan largas. Creo que también los jugadores en los últimos años están más acostumbrados porque ya se dan este tipo de plantillas pero no por ello deja de ser una situación no agradable, un poco más complicada,

¿Por qué a estas alturas de temporada los entrenadores soléis recortar la rotación?

Pues no sé si es un hecho muy común si lo dices es que debe ser así yo no me fijo en otros entrenadores, intento sacar el máximo rendimiento del equipo y en determinados, lo que os decía antes de las rotaciones quién creemos que en un momento dado nos puede dar más o menos, equivocándonos por supuesto porque tomas decisiones y hay veces que aciertas y hay veces que Es un juego de equilibrios y aquí es realmente jodido.

Demasiadas derrotas en ACB

¿Tienes la sensación de que habéis dejado escapar algunas victorias en ACB?

Es verdad que en ACB hemos tenido algunas derrotas que no tocaban. Creo que en ACB tendríamos ahora tres, o cuatro victorias más y no sé, también hemos ganado partidos apretados. Si añadiéramos esas tres victorias a la temporada sería, entre comillas, normal cogiendo estas comillas con todo lo que es el Barça. Sí, es verdad, hemos tenido partidos que no se tienen que haber perdido.

¿Y eso es por qué estás centrado más en Euroliga o es difícil mantener ese nivel mental?

Sí, pero no debería sonar a excusa porque antes os hablaba que tenemos una plantilla larga y somos el Barça y no hay excusa posible. Es verdad que el calendario es jodido y que a veces el partido de ACB no te da respiro y es quizá tan intenso como cualquier otro de Euroliga que hayamos jugado. El nivel de exigencia el nivel de foco mental, físico que te demanda es altísimo y evidentemente, como os he dicho antes, gran parte de la responsabilidad la asumo y me la como yo porque a veces piensas, bueno, podrías haber hecho esto, podrías haber hecho lo otro, pero se ha dado así la temporada hasta el día de hoy.

¿El Madrid estaba muy lejos al principio y ahora lo ves mucho más cerca?

Todos los equipos es imposible que estén arriba todos los meses, todos los equipos pasamos por momentos más buenos y más malos, pero el Madrid yo creo que también históricamente siempre por estas alturas, siempre baja un pelín, pero es normal.

El Barça, al nivel del Madrid

¿Lo ves superior a este Barça?

Hemos jugado los partidos aquí en el Palau, hemos competido y hemos ganado. Los que nos pillaron justo a inicio de temporada también los hemos competido. Creo que estamos a nivel de competir y poder ganarles, claro.

Ahora, Olympiacos en cuartos. ¿Es un equipazo, no?

Bueno, ¿pero qué eliges?, Olimpiacos, Fenerbahche, Maccabi, Baskonia o Efes, todos son equipos muy complicados. Yo creo que jugar en casa era el principal objetivo y bueno, evidentemente creo que hemos hecho una liga regular muy buena, hemos estado casi toda liga regular segundos, terceros y hemos acabado cuartos. Ves la clasificación y dices wow, como están 6-7 equipos a una victoria. Creo que podemos estar contentos de la fase regular que hemos hecho. Tenemos en Olimpiacos un rival durísimo, con muchísima experiencia con muchas y diferentes armas para atacar pero yo creo que nosotros también hemos demostrado que hemos hecho una liga muy buena, jugando y que estamos preparados.

Los griegos tienen grandes jugadores en todas las posiciones…

Sí, sí es lo que hablábamos antes de las plantillas largas ellos también hacen dos descartes o tres, no sé cuántos hacen cada jornada que los coge cualquier equipo de Euroliga y les sirve para jugar 20 minutos pero bueno, yo creo que también tenemos que ponernos el foco en nosotros, iluminarnos un poquito ver lo guapos que somos, que a veces nos cuesta, decirnos que somos muy guapos y muy atractivos y creerlo, pero no en base a humo, sino en base a juego y lo que hemos hecho durante esta temporada.

Roger Grimau atendió a SPORT en la sala VIP del Palau Blaugrana / DANI BARBEITO

¿El Palau sigue siendo una gran ventaja para este equipo?

Este palau es muy guapo, es muy chulo Yo siempre lo dije un día en rueda de prensa, estoy enamorado del Palau y todo lo que he podido vivir aquí desde aficionado a jugador visitante a jugador local, a capitán, a levantar títulos y ahora como entrenador. Es una gozada. Eso es un punto a favor en una serie cuando la juegas en casa Sí, ojalá lo sea porque jugamos a gusto, hay muy buena conexión aquí en el Palau y bueno estamos muy cómodos.

¿Cómo sería acabar bien la temporada a tu juicio?

Para definirla como exitosa, evidentemente, con títulos pero si no se llega a ganar títulos bueno, esto os lo dejaré para vosotros. Yo, en mi fuero interno, tengo perfectamente claro mi grado de satisfacción con lo que hemos hecho con el trabajo que se ha hecho, con las cosas que yo quería ir poniendo trabajo en el día a día pero evidentemente como os he dicho desde el primer día sé perfectamente dónde estoy, sé perfectamente cómo es la gente, cómo es todo el entorno.

La familia también lo vive intensamente

Los que más se han visto afectados por tu nuevo trabajo es tu familia al final…

Bueno, mira, esto es una de las cosas que me tiene más maravillado y alucinado y más feliz y es cómo esta experiencia nos va a unir como familia a Leti, a Joel y a mí es increíble. Ellos entienden perfectamente, me ven mis momentos de sufrimiento cuando lo paso mal cuando lo disfruto, pero llego a casa y veo cómo están y la ilusión que tiene Joel porque claro, en mi época como jugador no lo había podido vivir porque era muy pequeño y ahora lo está disfrutando tanto que solo por eso vale la pena lo que sea. Leti también me está apoyando desde un punto de vista muy particular suyo y dando toda su energía. Vega lo mismo Bueno, yo creo que pase lo que pase ojalá ganemos títulos y vaya todo excelente pero esto a nivel familiar lo tenemos ya para toda la vida.

¿Podemos decir que eres un hombre feliz entrenando al Barça?

Soy muy feliz, Incluso en el banquillo del Barça (ríe...). Sí, me cuesta cuando lo estoy viviendo aquí, porque lo he dicho antes, tengo un grado de autoexigencia que debería bajarlo, realmente, porque es así y cuesta encontrar estos momentos de felicidad, pero sí que cuando las cosas salen bien, aunque quizá no lo demuestre mucho porque creo que no es mi papel o tengo que modelarlo un poquito o lo que sea, o es mi manera de hacer y de ser.