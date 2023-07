¿Por qué despide el Barça a Mirotic?

El club azulgrana ha ejecutado de manera unilateral la rescisión de contrato del jugador, que vencía en 2025 El Barça ha confirmado el adiós de Mirotic con un frío comunicado sin repasar los éxitos conseguidos las últimas temporadas

Nikola Mirotic ya es pasado en el FC Barcelona. El club azulgrana ha cumplido a rajatabla lo anunciado antes de la final de la Liga Endesa, y ha rescindido de manera unilateral el contrato que ligaba al jugador con la entidad hasta 2025.

El Barça ha sido claro y contundente en el comunicado en el que explica el adiós de Nikola Mirotic, dejando entrever que no ha habido acuerdo final entre las dos partes, llevando a cabo una rescisión unilateral que, salvo novedad, se resolverá en los juzgados. Un comunicado, por otra parte, bastante frío en cuanto al tono y en el que no hay ni una sola palabra de agradecimiento a Mirotic por los servicios prestados durante las últimas cuatro temporadas.

El FC Barcelona ha comunicado oficialmente a los representantes legales de Nikola Mirotic la decisión de rescindir el contrato profesional del jugador 👇https://t.co/dl5ZgP5vjo — Barça Basket (@FCBbasket) July 20, 2023

El rendimiento de Mirotic como jugador del Barça, francamente, ha sido bueno. El hispano-montenegrino regresó de la NBA con el cartel de ser uno de los mejores jugadores del continente, y lo ha demostrado. Su balance de títulos se resume en dos Copas del Rey y en dos ACB, además de la presencia en las tres Final Four de la Euroliga que se disputaron durante su estancia en el Barça. ¿Puede ser un balance insuficiente? El nivel de exigencia de cada uno marcará si el palmarés es satisfactorio o no, pero lo cierto es que Mirotic se marcha del Barça sin haber ganado la Euroliga, el gran objetivo que con el que se soñaba desde su llegada.

La situación económica 'obliga' al adiós de Mirotic

Pero más allá de lo que ha ofrecido Mirotic sobre la pista, su adiós del Barça lo marca el dinero. La situación económica del club, a nivel global, es delicada. El club afronta un tercer verano muy condicionado en cuanto a las posibilidades para reforzar a sus equipos, desde el primer equipo masculino de fútbol, pasando por el balonmano y acabando en el fútbol sala. Para la esperanza, el hecho de que Juan Carlos Navarro haya obtenido luz verde para poder abonar las clásulas tanto de Joel Parra como de Dario Brizuela, así como de la llegada de los hermanos Hernangómez al equipo, con el fichaje de Juancho todavía pendiente.

Mirotic firmó un salario fuera de mercado europeo

Mirotic aterrizó en Barcelona en 2019, firmando con la anterior junta directiva un contrato por tres temporadas más una opcional. Un vínculo que posteriormente se alargó hasta 2025. ¿El montante económico? Prácticamente 11 millones de euros brutos por curso en un sueldo totalmente fuera de mercado en el baloncesto europeo. Con los algo más de cinco millones de euros netos por temporada que ha estado ganando Mirotic, el '33' ha prácticamente doblado tanto a Vasilije Micic como Shane Larkin, los dos perseguidores en la lista de los mejores pagados y que superaban los 2,5 millones de euros netos.

Las exigencias de Tebas y LaLiga, clave

El salario de Mirotic era insostenible, y en el plan de viabilidad presentado a LaLiga, Javier Tebas fue claro: había que rebajar también la masa salarial de las secciones, más allá de la faena que ya se ha hecho con el primer equipo masculino de fútbol. Así pues, al Barça no le ha quedado más remedio que quitarse de encima el salario del jugador y quedar en manos de la justicia, que será la que dictaminará la cantidad que deberá recibir como indemnización Mirotic. Una cifra que no andará muy lejos de los 22 millones de euros firmados. Es paradójico que al final, el jugador vaya a recibir prácticamente el mismo dinero que iba a cobrar por jugar, pero una vez ya fuera del club. Para comprenderlo, hay que entender que esa cifra no saldrá de la masa salarial, con lo que se podrán satisfacer las exigencias del organismo nacional de fútbol.

El final más triste

Se cierra la historia de Nikola Mirotic en el Barça. Se hace con un capítulo triste que no está a la altura de como todo un FC Barcelona debería despedir a una de las mayores estrellas que ha tenido a lo largo de su dilatada trayectoria. La afición no logra entender la frialdad en como la entidad se ha despedido de Mirotic. Tampoco el entorno más cercano al jugador, que tras ser consultado por SPORT, deja todo en manos del club: "Preguntadle a ellos los motivos".