Luka Doncic se 'olvida' del Barça para la Final Four de la Euroliga

A falta de tres jornadas para acabar la temporada regular, y con la duda de conocer a los equipos que disputarán el 'Play-In' y los playoffs de la Euroliga, todavía quedan muchos 'episodios' antes de conocer que cuatro equipos disputarán la próxima Final Four de la competición, que se celebrará en Berlín del 24 al 26 de mayo.

El Real Madrid tiene todas las papeletas de volver a la final a cuatro para tratar de retener el título logrado la pasada temporada, en la que derrotaron en la gran final a Olympiacos por 78-79 gracias a una canasta ganadora de Sergio Llull. El conjunto blanco se ha garantizado acabar la fase regular en primera posición, y su rival en cuartos saldrá de uno de los equipos que finalmente ocupen de la séptima a la décima plaza, en un 'Play-In' que se estrena esta campaña y que promete emociones fuertes.

El Madrid avanza firme hacia la F4

La historia y la estadística jugará en contra de un Real Madrid que sabe que ningún equipo que ha acabado en primera posición la temporada regular desde que se instauró el nuevo formato, pero que viene demostrando todo el curso que es el gran rival a batir.

Los otros candidatos a ir a la Final Four

Con la participación de los blancos prácticamente por hecha en la Final Four de la capital alemana, la situación torna algo más complicada a la hora de completar los tres huecos restantes. El Barça ha sido durante gran parte de la temporada el único equipo que ha seguido con garantías al Real Madrid al frente de la tabla, pese a que la doble derrota cosechada la pasada semana en Estambul y Atenas le ha hecho caer hasta el cuarto lugar. Fenerbahçe, Panathinaikos, Olympiacos o Mónaco son opciones más que fiables, aunque no hay lugar para todos. Además, no hay que descartar alguna posible sorpresa, con Maccabi, Virtus, o Baskonia, así como con el resto de equipos que luchan por esa décima posición.

Doncic, campeón en 2018

Quina parece tener claro los equipos que disputarán la próxima Final Four de la Euroliga es un Luka Doncic que, con el Real Madrid, se hizo con el título en 2018, tras derrotar en la final a Fenerbahçe por 85-80, en un partido en el que el esloveno se fue hasta los 15 puntos.

El Madrid logró su última Euroliga en 218 con Luka Doncic / EFE

Los cuatro equipos, según Doncic, que jugarán la Final Four de la Euroliga

A través de un vídeo publicado en las redes sociales de la competición europea, Doncic se ha 'mojado' con los cuatro equipos que estarán presentes en Berlín, 'olvidándose' del Barça: "Real Madrid, Olympiacos, Fenerbahçe y Panathinaikos", ha expresado la estrella de los Dallas Mavericks que también ha dicho quien cree que se alzará con el título.

También tiene claro al campeón

"El Real Madrid la ganará, por supuesto", ha comentado con una sonrisa en su cara. Doncic apuesta, a día de hoy, respectivamente, por el primer, quinto, sexto y segundo clasificado.

El '77', además de tener mensajes de cariño de manera regular con su exequipo, es un gran fanático de la Euroliga, y en varias ocasiones, ha dejado claro que la distancia no es un problema para seguir la mejor competición europea de baloncesto: "Veo más Euroliga que NBA", comentó a principios de 2023.