Los comodines de Roger Grimau

Pese a la derrota ante el Madrid la actitud de Parra, Kalinic y ‘Lapro’ aprotó un plus al juego azulgrana Mientras el técnico consigue que el equipo juegue como tiene planeado cuenta con la garra y la ilusión de hombres como Lapro, Kalinic y Parra

El Barça necesita compromiso, energía, creérselo y, obviamente una adaptación que, de momento, no ha tenido tiempo de trabajar. No hay automatismos y asimilar las ideas de Roger Grimau no será ni mucho menos tarea fácil ni ocurrirá en dos días.

Tras la Supercopa ha quedado claro que dos jugadores ponen la garra y otro la inspiración... de momento. El resto deben trabajar para contagiarse de esta actitud en la pista para suplir unas carencias que a día de hoy requieren de más ‘ensayos’ para que se difuminen de los partidos.

Nicola Laprovittola es la eficacia personificada. La referencia en anotación gracias a su velocidad en sus penetraciones pero, sobretodo, su acierto en el tiro exterior. Sumando de tres en tres acabó el partido de semifinales ante el Madrid con 27 puntos gracias, también, a cumplir con creces desde el tiro libre ya que solo con faltas consiguen detener su movilidad y la velocidad de juego del argentino.

Lapro es pues la referencia en ataque del actual Barça mientras se acaban de entonar y acoplar al juego hombres como Willy Hernangómez y Jabari Parker quienes ante el Madrid mostraron claramente que todavía les falta rodaje. El madrileño viene del Mundial y algo justo de fuerzas mientras que el estadounidense lleva desde 2020 jugando muy poco en el NBA y desde enero de 2022 estaba sin equipo, así que necestiará tiempo, físico y referencias para reencontrarse con su mejor forma en el Palau.

La garra de Parra y Kalinic

Tanto el debutante en el Barça Joel Parra como el serbio Nikola Kalinic, que salió de inicio, demostraron la mejor actitud en la pista. Su entrada dio un giro radical al equipo en este sentido ya que ambos dieron un paso al frente para dar ese plus de entusiasmo y empuje que necesita y necesitará el equipo mientras se instalan los automatismos.

La Penya, próximo reto

El próximo reto es el derbi en el Palau ante el Joventut (domingo 23 a las 18.30 h.) y el Barça deberá contagiarse de su garra para arrancar la Liga Endesa con un triunfo aprovechando que el conjunto badalonés tampoco ha arrancado la temporada con muy buenas sensaciones.