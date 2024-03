Brizuela: "El Barça es equipo de Final Four, estamos donde nos merecemos"

A Darío Brizuela, el 'premio' de jugar la Euroliga le ha llegado en plena madurez deportiva, rozando los 30, pero como una consecuencia al buen trabajo y al buen baloncesto practicado en Málaga las últimas campañas.

La 'Mamba vasca', uno de los exteriores con mayor talento de nuestro baloncesto, afronta la recta final de la competición europea con ganas y ambición, tras estar promediando 5,5 puntos por encuentro en su campaña de debut. El Barça recibe este jueves 14 (20:30h CET) a Partizán, y lo hace desde la segunda posición de la tabla, algo que no sorprende a Brizuela.

"Estamos donde nos merecemos"

"Sabía al equipo al que llegaba y el Barça es equipo de Final Four, lo ha sido los últimos tres años y que el listón estaba a esa altura. Era un proyecto nuevo, pero viendo la plantilla y como empezamos jugando, estamos donde nos merecemos. Pero esto es liga regular y hay que seguir centrados, entender la responsabilidad que supone ser el Barça", comentó el '8' azulgrana.

Errores identificados y peligros de Partizán

Un Brizuela que ha confirmado que el equipo está recuperado tras la derrota la pasada semana en ACB ante Baskonia, y que ha desgranado ante los medios presentes: "Los ánimos son buenos tras la derrota. Tuvimos ciertos errores básicos, hay que trabajar en ellos y es a lo que nos hemos dedicado estos días. No hay que tener desconexiones contra equipos de este nivel, estos despistes nos hacen encajar puntos fáciles", comentó un Brizuela conocedor de la calidad del conjunto serbio. "Hay que defender el 1vs1 de jugadores como Kevin Punter, Aleksa Abramovic, o P.J. Dozier. Tenemos que solucionar el problema del rebote, que nos ha perjudicado en partidos como el de Baskonia".

Álex Abrines y Darío Brizuela, compañeros en el Barça y en la selección / Valentí Enrich

La exigencia del calendario

El Barça afrontará la próxima semana dos visitas de enorme exigencia ante Fenerbahçe y Panathinaikos, algo que puede comprometer la actual segunda posición, pero que para Brizuela no supone presión añadida. "No nos genera presión ni nervios, es continuar haciendo nuestro trabajo. Desde febrero hacia adelante no hay tanto tiempo para solucionar problemas. Llegamos a esta parte de la temporada en un nivel muy alto, y lo que hay es ambición, viene lo chulo", confesó.

Los objetivos personales de Brizuela

Por último, a nivel personal, Brizuela repasó cuáles están siendo las claves en una situación diferente a la del resto de su carrera, donde no cuenta con tantos minutos como en Unicaja o Estudiantes: "Mi desafío personal es intentar rendir en un club como el Barça, nunca había estado en un club tan grande. Intentar estar al nivel de la competición, de mis compañeros. Tengo que estar preparado para cuando entre en pista", concluyó.